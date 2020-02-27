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28 февраля 14:37
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
Жители поселка Затон считают, что запасов угля в местной котельной хватит только до середины марта

Жители поселка Затон считают, что запасов угля в местной котельной хватит только до середины марта

Вчера, 12:18
260
Иван Швецов
Жители поселка Затон считают, что запасов угля в местной котельной хватит только до середины марта


Жители поселка Затон считают, что запасов угля в местной котельной хватит только до середины марта. А ледовую переправу через Вятку, по которой уголь привозят грузовики,  закроют уже сегодня. Каким образом будет доставлено топливо?

Зима была теплая,  а вот весна, судя по прогнозам синоптиков, может преподнести немало сюрпризов в виде заморозков. Пока уголь на котельной есть, но  его количество  стремительно сокращается. Кочегар оценивает запасы довольно скептически.

- До средины марта хватит.

Зимой Котельнич связан со своей заречной частью по ледовой автомобильной переправе.  Уже очень скоро ее закроют и тогда уголь привезти будет затруднительно. Но городские власти уверены, что поселок без топлива не останется.

СЕРГЕЙ КУДРЕВАТЫХ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА:
«Данного объема хватит примерно на месяц. предполагалось завозить через ледовую переправу, но было решено завозить со стороны поселка Мирный».

Добавим, что в Котельнич  сейчас прокладывают газопровод, ветка уже дотянута до Затона и топить углем, в стоимость которого заложены дорогие транспортные расходы,  скоро никто не будет. Поселок будет газифицирован за счет бюджетных средств.
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