Жители поселка Затон считают, что запасов угля в местной котельной хватит только до середины марта. А ледовую переправу через Вятку, по которой уголь привозят грузовики, закроют уже сегодня. Каким образом будет доставлено топливо?
Зима была теплая, а вот весна, судя по прогнозам синоптиков, может преподнести немало сюрпризов в виде заморозков. Пока уголь на котельной есть, но его количество стремительно сокращается. Кочегар оценивает запасы довольно скептически.
- До средины марта хватит.
Зимой Котельнич связан со своей заречной частью по ледовой автомобильной переправе. Уже очень скоро ее закроют и тогда уголь привезти будет затруднительно. Но городские власти уверены, что поселок без топлива не останется.
СЕРГЕЙ КУДРЕВАТЫХ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА:
«Данного объема хватит примерно на месяц. предполагалось завозить через ледовую переправу, но было решено завозить со стороны поселка Мирный».
Добавим, что в Котельнич сейчас прокладывают газопровод, ветка уже дотянута до Затона и топить углем, в стоимость которого заложены дорогие транспортные расходы, скоро никто не будет. Поселок будет газифицирован за счет бюджетных средств.