Жители поселка Затон считают, что запасов угля в местной котельной хватит только до середины марта. А ледовую переправу через Вятку, по которой уголь привозят грузовики, закроют уже сегодня. Каким образом будет доставлено топливо?Зима была теплая, а вот весна, судя по прогнозам синоптиков, может преподнести немало сюрпризов в виде заморозков. Пока уголь на котельной есть, но его количество стремительно сокращается. Кочегар оценивает запасы довольно скептически.Зимой Котельнич связан со своей заречной частью по ледовой автомобильной переправе. Уже очень скоро ее закроют и тогда уголь привезти будет затруднительно. Но городские власти уверены, что поселок без топлива не останется.Добавим, что в Котельнич сейчас прокладывают газопровод, ветка уже дотянута до Затона и топить углем, в стоимость которого заложены дорогие транспортные расходы, скоро никто не будет. Поселок будет газифицирован за счет бюджетных средств.