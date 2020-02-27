Кировчане отмечают один из любимых народных праздников - масленицу. Целую неделю продолжается череда веселых игр, встреч с друзьями и, конечно, застолий, где главное лакомство - блины.
Чтобы краешки блинов не заветрили Жанна Тарабрина каждый блинчик смазывает маслом и накрывает крышкой. Хозяйка признается, что напечь целую стопку блинов ей еще не удавалось, потому, что дети быстро их съедают, еще перед подачей к столу.
- Научила конечно же мама, рецепт в принципе самый простой, я их делаю блины только на воде, нам так нравится больше, яйца, вода, мука, соль, сахар, ну и конечно же чтобы корочка была более золотистая, чтобы получился он желтый, надо сахарку немножко побольше.
Печь блины на масленицу, добрая традиция в этой семье, причем блины пекут здесь не только женщины, но и мужчины.
ИЛЬЯ ТАРАБРИН, СЫН ЖАННЫ ТАРАБРИНОЙ:
«Мама меня научила готовить блины, сначала она сама мне помогала в этом, теперь я сам».
- Вкусные, вкусные блины молодец, хозяюшка.
Дети любят блинчики со сладостями, вареньем и сгущенкой, а взрослые предпочитают с грибами, фаршированные блинчики с капустой и яйцом, и с мясом. На столе многодетной мамы, Жанны Тарабриной угощения для всей большой семьи.
ЖАННА ТАРАБРИНА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
«Блины символ солнышка, первые весенние лучики, провожаем зиму, встречаем весну, собираемся всей семьей всегда, чтобы шикарный стол был, ну как шикарный, по мере возможности, обязательно сгущенка, сладенькое, сметанка, можно фаршированные, иногда делаем, какие душа желает».
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВА, МАМА ЖАННЫ ТАРАБРИНОЙ:
«Ходим в гости на блинчики, гостей к себе приглашаем, сейчас вот приехали к дочке, и ходим гулять, катаемся на ватрушках, ну это мы пойдем попозже, а так считаем, что масленица должна проходить очень весело, забавно, и обязательно должен быть стол полон сладостей, чтобы год был благополучный».
- Масленичная неделя на Вятку прилетела, на пенечек села, оладушек съела, другим закусила, но домой еще не затрусила.
Узнать об обычаях и традициях масленицы можно на выставке "Гуляй Вятка" в Диораме, здесь же проходят мастер классы, хороводы и различные игры связанные с этом праздником, фольклорный ансамбль "Родничок" детского центра "Лабиринт" радуют школьников своей увлекательной программой.
Праздновать масленицу принято в течении 7 дней, каждый день несет в себе определенные традиции, понедельник - встреча масленицы и изготовление чучела, вторник - заигрыш, с этого дня начинались все развлекательные мероприятия, среда - лакомка, с этого дня все начинали ходить друг к другу в гости угощаться блинами, четверг - разгуляй, когда проходили кулачные бои, взятие снежной крепости, пятница - тещины вечерки, зятья ходили к теще на блины, суббота - золовкины посиделки, молодые девушки приглашали гостей к себе домой, а воскресенье - проводы, ну или прощенное воскресенье, именно в этот день и принято просить прощения у других людей и сжигать чучело масленицы, прощаясь с весной и призывая весну.
ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «ДИОРАМА»:
«Конечно же символом масленицы все мы знаем являются блины, которые символизируют солнце, вообще праздник масленица он конечно же посвящен проводам зимы, встрече весны, всем нам надоели уже сугробы, холод, хочется побыстрее уже яркого солнышка, вот праздник и несет в себе вот эти вот традиции призыв весны, призыв тепла».
В Кирове традиционные масленичные гулянья пройдут на многочисленных площадках в разных районах города. Главный городской праздник состоится 1 марта на Театральной площади, в 11.00.