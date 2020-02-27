Кировчане отмечают один из любимых народных праздников - масленицу. Целую неделю продолжается череда веселых игр, встреч с друзьями и, конечно, застолий, где главное лакомство - блины.Чтобы краешки блинов не заветрили Жанна Тарабрина каждый блинчик смазывает маслом и накрывает крышкой. Хозяйка признается, что напечь целую стопку блинов ей еще не удавалось, потому, что дети быстро их съедают, еще перед подачей к столу.Печь блины на масленицу, добрая традиция в этой семье, причем блины пекут здесь не только женщины, но и мужчины.Дети любят блинчики со сладостями, вареньем и сгущенкой, а взрослые предпочитают с грибами, фаршированные блинчики с капустой и яйцом, и с мясом. На столе многодетной мамы, Жанны Тарабриной угощения для всей большой семьи.Узнать об обычаях и традициях масленицы можно на выставке "Гуляй Вятка" в Диораме, здесь же проходят мастер классы, хороводы и различные игры связанные с этом праздником, фольклорный ансамбль "Родничок" детского центра "Лабиринт" радуют школьников своей увлекательной программой.Праздновать масленицу принято в течении 7 дней, каждый день несет в себе определенные традиции, понедельник - встреча масленицы и изготовление чучела, вторник - заигрыш, с этого дня начинались все развлекательные мероприятия, среда - лакомка, с этого дня все начинали ходить друг к другу в гости угощаться блинами, четверг - разгуляй, когда проходили кулачные бои, взятие снежной крепости, пятница - тещины вечерки, зятья ходили к теще на блины, суббота - золовкины посиделки, молодые девушки приглашали гостей к себе домой, а воскресенье - проводы, ну или прощенное воскресенье, именно в этот день и принято просить прощения у других людей и сжигать чучело масленицы, прощаясь с весной и призывая весну.В Кирове традиционные масленичные гулянья пройдут на многочисленных площадках в разных районах города. Главный городской праздник состоится 1 марта на Театральной площади, в 11.00.