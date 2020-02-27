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28 февраля 14:38
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса

В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса

Вчера, 17:42
316
Альбина Самигуллина
В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса


В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса, которые отличились в период прохождения воинской службы по призыву.

Президентский полк - звучит гордо. Служба, проходившая в Москве, в Кремле, для Степана Тестова была насыщенной и интересной. Он числился в роте специального караула, выполняющей государственные задачи. 9 мая Степан участвовал в Параде, был на Васильевском спуске Красной площади.

СТЕПАН ТЕСТОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ЗАПАСА:
«Я стоял с карабином, мы стояли в оцеплении, когда проезжала техника и проходил Владимир Владимирович Путин вместе со своими приближенными и Медведевым, мы стояли на карауле, удерживая карабин и сопровождая его головой».

В этот день 22 человека, достойно выполнившие конституционный долг, буквально недавно вернувшиеся из армии, были награждены благодарственными письмами регионального Правительства, а их родители получили благодарственные адреса от имени губернатора области.

СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хочу пожелать вам всем здоровья, а самое главное - успехов в том поприще, которое выберете: работа, служба, предпринимательская деятельность. Самое главное, чтоб ваши все усилия были направлены на процветание и благосостояние нашей с вами Кировской области».

В прошлом году отдали долг Родине около 2 тысяч молодых кировчан, их служба проходила во всех военных округах России.
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