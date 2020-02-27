В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса, которые отличились в период прохождения воинской службы по призыву.Президентский полк - звучит гордо. Служба, проходившая в Москве, в Кремле, для Степана Тестова была насыщенной и интересной. Он числился в роте специального караула, выполняющей государственные задачи. 9 мая Степан участвовал в Параде, был на Васильевском спуске Красной площади.В этот день 22 человека, достойно выполнившие конституционный долг, буквально недавно вернувшиеся из армии, были награждены благодарственными письмами регионального Правительства, а их родители получили благодарственные адреса от имени губернатора области.В прошлом году отдали долг Родине около 2 тысяч молодых кировчан, их служба проходила во всех военных округах России.