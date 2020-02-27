В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса, которые отличились в период прохождения воинской службы по призыву.
Президентский полк - звучит гордо. Служба, проходившая в Москве, в Кремле, для Степана Тестова была насыщенной и интересной. Он числился в роте специального караула, выполняющей государственные задачи. 9 мая Степан участвовал в Параде, был на Васильевском спуске Красной площади.
СТЕПАН ТЕСТОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ЗАПАСА:
«Я стоял с карабином, мы стояли в оцеплении, когда проезжала техника и проходил Владимир Владимирович Путин вместе со своими приближенными и Медведевым, мы стояли на карауле, удерживая карабин и сопровождая его головой».
В этот день 22 человека, достойно выполнившие конституционный долг, буквально недавно вернувшиеся из армии, были награждены благодарственными письмами регионального Правительства, а их родители получили благодарственные адреса от имени губернатора области.
СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хочу пожелать вам всем здоровья, а самое главное - успехов в том поприще, которое выберете: работа, служба, предпринимательская деятельность. Самое главное, чтоб ваши все усилия были направлены на процветание и благосостояние нашей с вами Кировской области».
В прошлом году отдали долг Родине около 2 тысяч молодых кировчан, их служба проходила во всех военных округах России.