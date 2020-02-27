Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район. Выезд состоялся в рамках акции «В центре внимания – район».Свой визит глава региона начал со встречи с ветераном Великой Отечественной войны Василием Поповым и поздравил его с наступающей 75-й годовщиной Победы. 88-летний ветеран поделился своими воспоминаниями о событиях военных лет, а также о жизни в послевоенное время. В свою очередь глава региона вручил ветерану юбилейную медаль «75 лет Победы".Губернатор посетил предприятия деревообработки, на котором внедрен цикл безотходного производства. Из небольшой пилорамы выросло одно из крупных предприятий поселка. Ежегодно предприятие перерабатывает более 40 тысяч кубометров древесины, которая в основном идет на экспорт: в Китай, Азербайджан, Эстонию и Иран.Глава региона побывал в Сунской ЦРБ. В настоящее время здесь проводятся ремонтные работы, привлекаются для работы молодые специалисты. По целевым договорам проходят обучение 3 студента, которые после окончания вуза приступят к работе в врачами-терапевтами. В прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в район поступил автомобиль «Нива» для работы мультидисциплинарных бригад и доставки возрастных и маломобильных пациентов в медучреждения региона. Бригады совершили свыше 50 выездов. В ЦРБ для диспансеризации, консультаций специалистов и обследований доставлены 250 пациентов. В завершение визита глава региона провел встречу с населением. Он отметил, что сейчас будет практиковаться новая форма общения с местными жителями – региональные министры будут регулярно выезжать в районы и встречаться с гражданами, чтобы ответить на все волнующие вопросы.Глава региона отметил, что такие встречи очень важны для населения и будут продолжены в дальнейшем.