Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район. Выезд состоялся в рамках акции «В центре внимания – район».
Свой визит глава региона начал со встречи с ветераном Великой Отечественной войны Василием Поповым и поздравил его с наступающей 75-й годовщиной Победы. 88-летний ветеран поделился своими воспоминаниями о событиях военных лет, а также о жизни в послевоенное время. В свою очередь глава региона вручил ветерану юбилейную медаль «75 лет Победы".
- Достойная награда, достойному человеку. Спасибо большое.
Губернатор посетил предприятия деревообработки, на котором внедрен цикл безотходного производства. Из небольшой пилорамы выросло одно из крупных предприятий поселка. Ежегодно предприятие перерабатывает более 40 тысяч кубометров древесины, которая в основном идет на экспорт: в Китай, Азербайджан, Эстонию и Иран.
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Щепа, опил идет в производство, кора идет для отопления. Пиломатериал идет на продажу».
Глава региона побывал в Сунской ЦРБ. В настоящее время здесь проводятся ремонтные работы, привлекаются для работы молодые специалисты. По целевым договорам проходят обучение 3 студента, которые после окончания вуза приступят к работе в врачами-терапевтами. В прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в район поступил автомобиль «Нива» для работы мультидисциплинарных бригад и доставки возрастных и маломобильных пациентов в медучреждения региона. Бригады совершили свыше 50 выездов. В ЦРБ для диспансеризации, консультаций специалистов и обследований доставлены 250 пациентов. В завершение визита глава региона провел встречу с населением. Он отметил, что сейчас будет практиковаться новая форма общения с местными жителями – региональные министры будут регулярно выезжать в районы и встречаться с гражданами, чтобы ответить на все волнующие вопросы.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Решили практиковать, приезжать в район встречаться с людьми, понимать, какие стоят проблемы. Для того, чтобы в короткий срок можно было понимать, что нужно делать».
Глава региона отметил, что такие встречи очень важны для населения и будут продолжены в дальнейшем.