В Кирове отремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны

2020-й объявлен Годом памяти и славы. В Кирове ко Дню Победы будет проведена реставрация памятников, а также ремонт улиц, названных в честь Дня Победы и героев войны.Обелиск воинам-кировчанам на набережной Грина, мемориальные зоны на улице Карла Маркса, улице Клубной в Коминтерне, в микрорайонах Красный Химик, Субботиха, Сидоровка, Порошино и Дымково - на эти памятные места, которые расположены в Первомайском районе, будет потрачено 7 миллионов рублей. Но больший финансовый вклад запланирован на военно-мемориальный комплекс на Старо-Макарьевском кладбище - это 4,8 миллиона рублей. Предстоит масштабная работа.Кроме того, восстановят мраморные плиты, отреставрируют воинские захоронения. За счет дополнительного федерального бюджета - будет решаться вопрос по входной лестнице - либо полный демонтаж, либо восстановление. Скоро будет определен подрядчик, работы он должен будет завершить к 1 мая. Также в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в стране реализуется проект "Улица Победы". Павла Садакова в Дороничах, часть Октябрьской в Лянгасово, Победы в Костино и некоторые другие улицы будут отремонтированы в этом году. Приведут в порядок и грунтовые дороги - по улицам Маршала Говорова, Маршала Жукова и Маршала Вершинина.Планируется обустройство покрытия из брусчатки на подходах к прилегающей территории, а также штукатурка, покраска и облицовка самого памятника, будут установлены малые архитектурные формы. Добавим, что будут выполнены мероприятия по благоустройству и восстановлению захоронений на мемориальных комплексах Лобановского и Мезринского кладбищах.