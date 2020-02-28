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29 февраля 12:31
28 фев 17:57 В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника 28 фев 17:55 В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства 28 фев 17:54 В регионе реализуется проект "Особый доктор" 28 фев 17:53 Игорь Комаров вручил ветеранам из Кировской области медали к 75-летию Победы 28 фев 17:51 Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил школу № 25 г. Кирова 28 фев 15:26 В Кирове появилась первая в регионе детская следж-хоккейная команда 28 фев 15:22 Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек 28 фев 15:13 В Кирове в трех домах затоплены подвалы 28 фев 15:07 В Кирове отремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны 28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание
Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек

Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек

Вчера, 15:22
287
Иван Швецов
Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек


Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек. Необычное увлечение  у Нины Криницыной появилось недавно, но её дом уже стал главной местной достопримечательностью села.  

Нина Криницына с 2012 года собирает крышки для своих картин. Схемы рисунков,  она находит в интернете, собирает картину дома, а затем переносит ее на придомовую территорию, где с помощью гвоздей крепит вертикально на стене дома или сарая.   Крышек требуется много, до 1000 на одно панно. Принцип изображения как в мозаике или пиксельной графике. Картины надо рассматривать издалека.  Кстати, мысль использовать пластиковые пробки  для изобразительного творчества уникальна. До бабушки Нины такое в голову еще никому не приходило.  Из такого непримечательного материала, которому, казалось бы,  место только в мусорном ведре, можно сделать совершенно необыкновенные и невероятно красивые панно. Дом со стороны похож на настоящий детский сад. Местные малыши ходят посмотреть на бычков, утят, собачек и уточек во время прогулок, как на экскурсию. И летом, и зимой.

НИНА КРИНИЦЫНА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. МАКАРЬЕ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА:
«Ой, ходят, смотрят. Нравится им. Останавливаются родители, показывают.  Есть соседи, которые помогают, приносят пробки соседи, так пробочка к пробочке и собираю».

Внутри дом бабушки Нины так же прекрасен:  на стенах висят картины из пуговиц и гороха.  Обыкновенный колотый горох приклеивается к листу бумаги, а потом раскрашивается акварельными красками. Получаются замечательные картины, многие бабушка Нина дарит своим родственникам и друзьям, другие остаются дома.  За счет этих картин внутреннее пространство дома словно бы наполняется светом, уютом и  теплом.

НИНА КРИНИЦЫНА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. МАКАРЬЕ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА:
«Сначала делала из пуговиц, потом из гороха, потом из пробок.   Каждая картина по-разному, большая много времени, маленькая меньше. Маленькую можно и за вечер сделать».

Стремление  Нины Криницыной  украсить свой дом не перестает удивлять. Только очень талантливый и трудолюбивый человек может создать шедевры из бытового мусора. Пластиковые пробки не боятся воды, не выгорают на солнце, устойчивы к механическим повреждениям. Но главное в этом творчестве - желание создать красоту своими руками,  которое под силу каждому, главное - захотеть.
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