Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек. Необычное увлечение у Нины Криницыной появилось недавно, но её дом уже стал главной местной достопримечательностью села.Нина Криницына с 2012 года собирает крышки для своих картин. Схемы рисунков, она находит в интернете, собирает картину дома, а затем переносит ее на придомовую территорию, где с помощью гвоздей крепит вертикально на стене дома или сарая. Крышек требуется много, до 1000 на одно панно. Принцип изображения как в мозаике или пиксельной графике. Картины надо рассматривать издалека. Кстати, мысль использовать пластиковые пробки для изобразительного творчества уникальна. До бабушки Нины такое в голову еще никому не приходило. Из такого непримечательного материала, которому, казалось бы, место только в мусорном ведре, можно сделать совершенно необыкновенные и невероятно красивые панно. Дом со стороны похож на настоящий детский сад. Местные малыши ходят посмотреть на бычков, утят, собачек и уточек во время прогулок, как на экскурсию. И летом, и зимой.Внутри дом бабушки Нины так же прекрасен: на стенах висят картины из пуговиц и гороха. Обыкновенный колотый горох приклеивается к листу бумаги, а потом раскрашивается акварельными красками. Получаются замечательные картины, многие бабушка Нина дарит своим родственникам и друзьям, другие остаются дома. За счет этих картин внутреннее пространство дома словно бы наполняется светом, уютом и теплом.Стремление Нины Криницыной украсить свой дом не перестает удивлять. Только очень талантливый и трудолюбивый человек может создать шедевры из бытового мусора. Пластиковые пробки не боятся воды, не выгорают на солнце, устойчивы к механическим повреждениям. Но главное в этом творчестве - желание создать красоту своими руками, которое под силу каждому, главное - захотеть.