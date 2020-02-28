Прямой эфир
28 фев 17:57 В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника 28 фев 17:55 В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства 28 фев 17:54 В регионе реализуется проект "Особый доктор" 28 фев 17:53 Игорь Комаров вручил ветеранам из Кировской области медали к 75-летию Победы 28 фев 17:51 Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил школу № 25 г. Кирова 28 фев 15:26 В Кирове появилась первая в регионе детская следж-хоккейная команда 28 фев 15:22 Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек 28 фев 15:13 В Кирове в трех домах затоплены подвалы 28 фев 15:07 В Кирове отремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны 28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание
$
66,99
73,72
29 февраля 12:31
28 фев 17:57 В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника 28 фев 17:55 В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства 28 фев 17:54 В регионе реализуется проект "Особый доктор" 28 фев 17:53 Игорь Комаров вручил ветеранам из Кировской области медали к 75-летию Победы 28 фев 17:51 Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил школу № 25 г. Кирова 28 фев 15:26 В Кирове появилась первая в регионе детская следж-хоккейная команда 28 фев 15:22 Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек 28 фев 15:13 В Кирове в трех домах затоплены подвалы 28 фев 15:07 В Кирове отремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны 28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание
Игорь Комаров вручил ветеранам из Кировской области медали к 75-летию Победы

Игорь Комаров вручил ветеранам из Кировской области медали к 75-летию Победы

Вчера, 17:53
246
Михаил Конышев
Игорь Комаров вручил ветеранам из Кировской области медали к 75-летию Победы


В торжественной обстановке полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров вручил медали к 75-летию Великой Победы.

Почти всем ветеранам – уже за девяносто, но, несмотря на это, каждый получая награду, старался показать воинскую выправку. Памятных наград удостоены 8 кировчан, участников Великой Отечественной войны. Сегодня, в преддверии великого праздника, страна чествует истинных патриотов Отечества. Людей, боевой и трудовой подвиг которых, стал основой  победы в самой страшной в истории войне.

ИГОРЬ КОМАРОВ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
"75 лет назад закончилась война, но память о ней не меркнет и передается от поколения к поколению. И главная сила - любовь к Родине, к родному дому, близким, к своей семье. Эти ценности всегда объединяли нас и главными являются и сегодня. За свободу и независимость героически сражались герои войны. Мы всегда будем помнить, что народы советского союза сорвали черные планы нацистов".
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама