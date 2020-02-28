Игорь Комаров вручил ветеранам из Кировской области медали к 75-летию Победы

В торжественной обстановке полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров вручил медали к 75-летию Великой Победы.
Почти всем ветеранам – уже за девяносто, но, несмотря на это, каждый получая награду, старался показать воинскую выправку. Памятных наград удостоены 8 кировчан, участников Великой Отечественной войны. Сегодня, в преддверии великого праздника, страна чествует истинных патриотов Отечества. Людей, боевой и трудовой подвиг которых, стал основой победы в самой страшной в истории войне.
ИГОРЬ КОМАРОВ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
"75 лет назад закончилась война, но память о ней не меркнет и передается от поколения к поколению. И главная сила - любовь к Родине, к родному дому, близким, к своей семье. Эти ценности всегда объединяли нас и главными являются и сегодня. За свободу и независимость героически сражались герои войны. Мы всегда будем помнить, что народы советского союза сорвали черные планы нацистов".