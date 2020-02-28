В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Никто не забыт, ничто не забыто".Месячник посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанники городских образовательных учреждений принимали участие в соревнованиях, смотрах-конкурсах, уроках мужества и линейках памяти.Главное для каждого юнармейца - воспитать в себе волевые качества и знать историю Родины. Награды получить приятно, но это не самое главное.Юнармейцы — постоянные участники военно-патриотических мероприятий и сборов. И все как один признаются: для них быть частью этого движения долгожданное и значимое событие. У ребят после месяца активной деятельности есть о чем рассказать.Стать активистом движения "Юнармия" можно с восьми лет. Сегодня это одна из динамично развивающихся общественных организаций России.