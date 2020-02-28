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29 февраля 12:31
28 фев 17:57 В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника 28 фев 17:55 В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства 28 фев 17:54 В регионе реализуется проект "Особый доктор" 28 фев 17:53 Игорь Комаров вручил ветеранам из Кировской области медали к 75-летию Победы 28 фев 17:51 Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил школу № 25 г. Кирова 28 фев 15:26 В Кирове появилась первая в регионе детская следж-хоккейная команда 28 фев 15:22 Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек 28 фев 15:13 В Кирове в трех домах затоплены подвалы 28 фев 15:07 В Кирове отремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны 28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание
В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника

В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника

Вчера, 17:57
276
Карина Алоян
В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника


В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Никто не забыт, ничто не забыто".

Месячник посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанники городских образовательных учреждений принимали участие в соревнованиях, смотрах-конкурсах, уроках мужества и линейках памяти.

ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Много конкурсов было командных, когда соревновались знаменные группы, почетные караулы - из 7 человек. Были команды от 10 до 25 человек - это конкурс парад исторических войск».

Главное для каждого юнармейца - воспитать в себе волевые качества и знать историю Родины. Награды получить приятно, но это не самое главное.

ЕВГЕНИЙ ЧЕТВЕРИКОВ, АКТИВИСТ ЮНАРМИИ:
- Не главное.
- А что главное?
- Для себя развиваться. Не показательно, для себя.

Юнармейцы — постоянные участники военно-патриотических мероприятий и сборов.  И все как один признаются: для них быть частью этого движения  долгожданное и значимое событие.  У ребят после месяца активной деятельности есть о чем рассказать.

АНАСТАСИЯ РЕДНИКОВА, АКТИВИСТ ЮНАРМИИ:
«Месяц прошел очень активно, участвовали во всех мероприятиях, в частности в знаменных группах, показывали на что способны наши кадеты и юнармейцы».

Стать активистом движения "Юнармия" можно с восьми лет. Сегодня это одна из динамично развивающихся общественных организаций России.
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