Прямой эфир
02 мар 18:07 В Кирово-Чепецком районе грузовой поезд сбил табун лошадей 02 мар 18:02 В Кирове состоялся чемпионат по фехтованию ПФО 02 мар 18:00 В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков «Мартовский кот» 02 мар 17:58 Как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья 02 мар 17:56 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ 02 мар 17:54 От действий дистанционных мошенников в этом году уже пострадали сотни кировчан 02 мар 17:50 Розыск подозреваемых 02 мар 15:33 Сотрудникам заповедника «Нургуш» удалось заснять дикую норку 02 мар 15:32 В Кирове прошли веселые масленичные гулянья 02 мар 15:30 В Кирове открылась выставка акварелей художников Ирины Черных и Ольги Шишкиной
1°C
$
66,33
73,42
03 марта 06:44
02 мар 18:07 В Кирово-Чепецком районе грузовой поезд сбил табун лошадей 02 мар 18:02 В Кирове состоялся чемпионат по фехтованию ПФО 02 мар 18:00 В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков «Мартовский кот» 02 мар 17:58 Как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья 02 мар 17:56 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ 02 мар 17:54 От действий дистанционных мошенников в этом году уже пострадали сотни кировчан 02 мар 17:50 Розыск подозреваемых 02 мар 15:33 Сотрудникам заповедника «Нургуш» удалось заснять дикую норку 02 мар 15:32 В Кирове прошли веселые масленичные гулянья 02 мар 15:30 В Кирове открылась выставка акварелей художников Ирины Черных и Ольги Шишкиной
В Кирове ввели на постоянной основе пересадочный тариф.

В Кирове ввели на постоянной основе пересадочный тариф.

Вчера, 10:46
2 020

В Кирове ввели на постоянной основе пересадочный тариф.

С 1 марта пересадочный тариф в общественном транспорте г. Кирова начал действовать на постоянной основе. За одну или несколько пересадок в течение 30 минут пассажир заплатит за поездку 34 рубля, за 45 минут - 62 рубля.

По информации ЦДС, на начало марта пересадочные билеты приобрели 63 пассажира. Сбоев в работе платежных терминалов автобусов и троллейбусов не зафиксировано.

Внешний вид пересадочной транспортной карты не отличается от уже привычных электронных проездных. С пересадочной картой можно переходить с одного автобуса (троллейбуса) на другой, вне зависимости от принадлежности к компании-перевозчику.

Пересадочный электронный проездной стоит 100 рублей, пополнить его можно на любую сумму.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама