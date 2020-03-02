В Кирове ввели на постоянной основе пересадочный тариф.

С 1 марта пересадочный тариф в общественном транспорте г. Кирова начал действовать на постоянной основе. За одну или несколько пересадок в течение 30 минут пассажир заплатит за поездку 34 рубля, за 45 минут - 62 рубля.По информации ЦДС, на начало марта пересадочные билеты приобрели 63 пассажира. Сбоев в работе платежных терминалов автобусов и троллейбусов не зафиксировано.Внешний вид пересадочной транспортной карты не отличается от уже привычных электронных проездных. С пересадочной картой можно переходить с одного автобуса (троллейбуса) на другой, вне зависимости от принадлежности к компании-перевозчику.Пересадочный электронный проездной стоит 100 рублей, пополнить его можно на любую сумму.