В России стартовала всенародная акция-конкурс «Я ГОРЖУСЬ». «Я ГОРЖУСЬ» - это конкурс видеороликов о родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Каждый человек получит возможность рассказать о своих близких и дальних родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны или приближавших Победу над врагом в тылу.Для этого нужно снять видеоролик с рассказом о своем родственнике. «Я ГОРЖУСЬ» -возможность сохранить живое семейное предание для потомков и поделиться им со всей страной. В рамках мероприятия будут не только показаны первые видеоролики участников конкурса, но и состоится презентация специально разработанного для неё логотипа.Сайт ягоржусь.рф начал работу 24 февраля 2020 года. Его главной целью является создание общенародной семейной летописи Великой отечественной войны. Отправить видео с рассказом о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны может любой желающий в возрасте от 12 лет.В ролике могут быть использованы (если они сохранились в семье):· Фронтовые фотографии, фотография героя разных лет жизни;· Награды героя;· Личные вещи героя, фронтовые письма, семейные реликвии.Хронометраж ролика от 3 до 5 минут. Съёмки могут производиться на видеокамеры, фотоаппараты и мобильные телефоны.Художественные решения остаются на усмотрение авторов (например, посещение места, где воевал герой, где он совершил свой подвиг, место захоронения и т.п.). Главным критерием оценки ролика будет оригинальность художественного решения автора при создании материала.В течение всего юбилейного года лучшие работы будут отбираться и демонстрироваться в эфире телеканала «История».По итогам конкурса 2 сентября 2020 года лучшие видеоролики и их авторы будут отмечены специальными дипломами и медалями Всенародной акции-конкурса «Я горжусь».