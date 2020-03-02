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02 мар 18:07 В Кирово-Чепецком районе грузовой поезд сбил табун лошадей 02 мар 18:02 В Кирове состоялся чемпионат по фехтованию ПФО 02 мар 18:00 В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков «Мартовский кот» 02 мар 17:58 Как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья 02 мар 17:56 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ 02 мар 17:54 От действий дистанционных мошенников в этом году уже пострадали сотни кировчан 02 мар 17:50 Розыск подозреваемых 02 мар 15:33 Сотрудникам заповедника «Нургуш» удалось заснять дикую норку 02 мар 15:32 В Кирове прошли веселые масленичные гулянья 02 мар 15:30 В Кирове открылась выставка акварелей художников Ирины Черных и Ольги Шишкиной
В России стартовала всенародная акция-конкурс «Я ГОРЖУСЬ».

В России стартовала всенародная акция-конкурс «Я ГОРЖУСЬ».

Вчера, 10:59
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В России стартовала всенародная акция-конкурс «Я ГОРЖУСЬ».

В России стартовала всенародная акция-конкурс «Я ГОРЖУСЬ». «Я ГОРЖУСЬ» - это конкурс видеороликов о родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Каждый человек получит возможность рассказать о своих близких и дальних родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны или приближавших Победу над врагом в тылу. 

Для этого нужно снять видеоролик с рассказом о своем родственнике. «Я ГОРЖУСЬ» -возможность сохранить живое семейное предание для потомков и поделиться им со всей страной. В рамках мероприятия будут не только показаны первые видеоролики участников конкурса, но и состоится презентация специально разработанного для неё логотипа. 

Сайт ягоржусь.рф начал работу 24 февраля 2020 года. Его главной целью является создание общенародной семейной летописи Великой отечественной войны. Отправить видео с рассказом о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны может любой желающий в возрасте от 12 лет.

В ролике могут быть использованы (если они сохранились в семье):
·        Фронтовые фотографии, фотография героя разных лет жизни;
·        Награды героя;
·        Личные вещи героя, фронтовые письма, семейные реликвии.

Хронометраж ролика от 3 до 5 минут. Съёмки могут производиться на видеокамеры, фотоаппараты и мобильные телефоны.

Художественные решения остаются на усмотрение авторов (например, посещение места, где воевал герой, где он совершил свой подвиг, место захоронения и т.п.). Главным критерием оценки ролика будет оригинальность художественного решения автора при создании материала.

В течение всего юбилейного года лучшие работы будут отбираться и демонстрироваться в эфире телеканала «История».

По итогам конкурса 2 сентября 2020 года лучшие видеоролики и их авторы будут отмечены специальными дипломами и медалями Всенародной акции-конкурса «Я горжусь».
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