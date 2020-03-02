Кировскую область посетил полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров

Сегодня кировчане обсуждают визит в Кировскую область полпреда президента в Приволжском Федеральном Округе. Игорь Комаров увидел новую школу, наградил ветеранов и провел совещание, на котором особое внимание было уделено оценке выполнения нацпроектов в регионе.Полпреду показывают новую школу №25. Её построили недавно в Чистых Прудах. Развитие социальной инфраструктуры здесь пока довольно слабое. Поэтому школе приходится одновременно совмещать в себе несколько функций - это и спортивный, и культурный, и образовательный центр. Теперь не обязательно с периферии выбираться из в город, чтобы сходить в спортзал или бассейн.Развитие молодых микрорайонов за счет строительства многофункциональных школ - перспективный путь, его можно растиражировать и в другие регионы, отметил Игорь Комаров. Встретился полпред и с ветеранами. Им вручили памятные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Один из героев выступил с трибуны. И нельзя было не восхититься энергией и жизненной силой человека, который родился почти 100 лет назад.Иван Чупрынов рассказал удивительную, и в то же время типичную для военного времени историю, как он хотел попасть на фронт, но долгое время не попадал по возрасту. И все же ему удалось осуществить задуманное через поступление в военное училище в 17 лет.Полпред президента провел совещание по вопросам социально-экономического развития Кировской области с учётом реализации национальных проектов. Заседание шло за закрытыми дверями, прессу после протокольной съемки попросили покинуть зал. Во время пресс-подхода Игорь Комаров отметил, что при всех очевидных успехах региона, есть и серьезные проблемы. Рождаемость падает, смертность растет, снижаются реальные доходы населения, из-за чего замедляется экономика региона в целом. Есть трудности с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда". Новые квартиры многим не по карману.В целом, как отметил Игорь Комаров, процесс выполнения нацпроектов в регионе продвигается вперед, хоть на этом пути и есть объективные трудности. Преодолеть их поможет, том числе, и выполнение предложений Президента, озвученных в последнем послании Федеральному Собранию. Напомним, президент особое внимание уделил оказанию материальной помощи молодым семьям с детьми и другим группам населения.