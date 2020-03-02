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Кировскую область посетил полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров

Кировскую область посетил полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров

Вчера, 11:10
340
Иван Швецов
Кировскую область посетил полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров


Сегодня кировчане обсуждают визит в Кировскую область полпреда президента в Приволжском Федеральном Округе. Игорь Комаров увидел новую школу, наградил ветеранов и провел совещание, на котором особое внимание было уделено оценке выполнения нацпроектов в регионе.

Полпреду показывают новую школу №25. Её  построили недавно в  Чистых Прудах.  Развитие социальной инфраструктуры здесь пока довольно слабое. Поэтому  школе приходится  одновременно совмещать в себе несколько функций - это и спортивный, и культурный, и образовательный центр.  Теперь не обязательно с периферии выбираться из в город, чтобы сходить в спортзал или бассейн.

- Здесь можно поплавать в свободное время папам и мамам, которые придут забирать своих детей.

Развитие молодых микрорайонов за счет строительства многофункциональных школ -  перспективный путь, его можно растиражировать и в другие регионы,  отметил Игорь Комаров.  Встретился полпред и с ветеранами. Им вручили памятные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Один из героев выступил с трибуны. И нельзя было не восхититься энергией и жизненной силой человека, который родился почти 100 лет назад.

ИВАН ЧУПРЫНОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Я родился первого мая 24 года прошлого столетия».

Иван Чупрынов рассказал удивительную, и в то же время типичную для военного времени историю, как он хотел попасть на фронт, но долгое время не попадал по возрасту. И все же ему удалось осуществить задуманное через поступление в военное училище в 17 лет.

ИВАН ЧУПРЫНОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Посадили в вагоны и поехали. По пути мы узнали, что на фронт. И приехали под Сталинград».

Полпред президента провел совещание по вопросам социально-экономического развития Кировской области с учётом реализации национальных проектов. Заседание шло за закрытыми дверями, прессу после протокольной съемки попросили покинуть зал. Во время пресс-подхода Игорь Комаров отметил, что при всех очевидных успехах региона, есть и серьезные проблемы. Рождаемость падает, смертность растет, снижаются реальные доходы населения, из-за чего замедляется экономика региона  в целом.  Есть трудности  с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда".  Новые квартиры многим не по карману.

ИГОРЬ КОМАРОВ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Высокий процент построенного, но нереализованного жилья. Более 25% жилья построено, но не продано. Мы договорились комплексно подумать и обсудить решение этих проблем. Это связано с повышением доходов населения, решения задач занятости,  ипотечного кредитования и темпов развития экономики в целом».

В целом, как отметил Игорь Комаров, процесс выполнения нацпроектов в регионе продвигается вперед, хоть на этом пути и есть объективные трудности. Преодолеть их поможет, том числе, и  выполнение предложений Президента, озвученных в последнем послании Федеральному Собранию. Напомним, президент особое внимание уделил оказанию материальной помощи молодым семьям с детьми  и другим  группам населения.
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