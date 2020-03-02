В Кирове почтили память героев-земляков 6-й роты

Помнить героев-земляков. 20 лет назад рота псковских десантников вступила в неравную схватку с боевиками. Смертью храбрых пали 84-ре бойца. Четверо из них - уроженцы Кировской области. В Кирове прошли мероприятия, посвященные памяти героев.Уже восьмой раз в Кирове проходит хоккейный турнир, посвященный памяти Романа Ердякова. Боец 6-й роты псковской десантной дивизии погиб в бою, сдерживая натиск боевиков. Подвиг Романа и его сослуживцев чтут. В хоккейном турнире участвуют парни допризывного возраста.Соревнования, посвященные памяти Романа Ердякова - это этап всероссийских соревнований клуба "Золотая шайба" на призы кировского отделения "Боевого братства".Команды представляют Киров, Слободской, Зуевский, Фаленский и Пижанский районы. Юные спортсмены показали динамичный хоккей, забросили много шайб, а зрители не успели заскучать.Бойцов 6й роты вспоминают не только спортсмены.Боевые награды, береты, особое место занимает земля с высоты 776ть, где и проходил бой. В схватке с боевиками погибли 84-ре десантника. Четверо - уроженцы вятской земли.В рамках выставки пройдут встречи с ветеранами боевых действий. Выставка, посвященная подвигу 6-й роты, будет работать до середины апреля.