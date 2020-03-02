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В Вересниках в результате таяния снега под водой скрылись 4 участка на улицах Пристанской и Приозерной

В Вересниках в результате таяния снега под водой скрылись 4 участка на улицах Пристанской и Приозерной

Вчера, 13:59
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Светлана Вертелецкая
В Вересниках в результате таяния снега под водой скрылись 4 участка на улицах Пристанской и Приозерной


В выходные дорожные службы устраняли подтопление дороги в Вересниках. В результате таяния снега под водой скрылись 4 участка на улицах Пристанской и Приозерной.

Общая площадь подтопленной территории составила около шестисот квадратных метров. На Пристанской техника работала в субботу и ночью в воскресенье, воду с двух подтопленных участков (400 кв. м) удалось отвести в речку Хлыновку. И в воскресенье начали устранять подтопление на двух участках на Приозерной. Поскольку в этом месте водоотведение затруднено, упор был сделан на вывоз снега.
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