В выходные дорожные службы устраняли подтопление дороги в Вересниках. В результате таяния снега под водой скрылись 4 участка на улицах Пристанской и Приозерной.Общая площадь подтопленной территории составила около шестисот квадратных метров. На Пристанской техника работала в субботу и ночью в воскресенье, воду с двух подтопленных участков (400 кв. м) удалось отвести в речку Хлыновку. И в воскресенье начали устранять подтопление на двух участках на Приозерной. Поскольку в этом месте водоотведение затруднено, упор был сделан на вывоз снега.