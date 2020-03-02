В Кирове проходит акция "Ребенок ждёт родителей". Супружеская пара из Кирова воспитывает семерых детей, шесть из которых приемные. Троих детей приняли в семью в конце прошлого года. С многодетной мамой и ее детьми пообщалась Александра Гуляева.
МАРИЯ ВУРСТА-АМОСОВА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
«Самая старшая - Саша, потом - Кирилл, девочки - Геля и Вика, Виталик и Валера маленький».
А еще есть старший сын - Степан - единственный родной ребенок, ему уже 22 года и он живет отдельно. Мария вспоминает: первыми с мужем они усыновили Вику и Кирилла. Тогда, семь лет назад, они захотели второго ребенка, но родить самим не получилось, поэтому решили стать приемными родителями. Признаются: первое время было непросто.
МАРИЯ ВУРСТА-АМОСОВА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
«Вике было два года. Она ничего не говорила, только ай и все. Поэтому я не понимала, что она хочет, она ревет, потому что я ее не понимаю, топает, кричит, вот так было тяжело вначале плакали».
По словам Марии, со временем привыкли друг к другу. В конце прошлого года в семье вновь случилось пополнение: оформили опеку над Александрой, которая приходится племянницей, а ближе к новому году - еще троих детей: Ангелину, Виталика и Валеру. Тоже дальних родственников.
МАРИЯ ВУРСТА-АМОСОВА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
«Первое время я говорю: садимся за уроки! А никто не хочет. Видимо, знаете, как поставишь себя. Но сейчас уже никто не говорит, что я не хочу, идут и садятся нормально».
Теперь каждый день Мария встает в 4 утра: готовит завтрак на всю семью. Затем будит сначала мальчиков - они учатся в первую смену, затем девочек - у них уроки начинаются после обеда. Мария признается: случаются между детьми и разногласия, но они с мужем учат детей договориться. Например, Вика и Маша учатся в одном классе - домой всегда должны приходить только вместе.
МАРИЯ ВУРСТА-АМОСОВА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
«Они ласковые все, обнимаются, целуют. Спать ведь ложатся, ладошку положат, вот так поцелуют. Аж мурашки у меня у самой».
О том как воспитывать приемных детей любой желающий может узнать в рамках акции "Ребенок ждёт родителей", которая будет проходить с 1 марта по 30 апреля.
ЛЮБОВЬ ЛОБАСТОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«У нас будет около 40 мероприятий. Это у нас уже в практике несколько лет. Мероприятия связаны, во-первых, это работа с замещающими и опекунскими семьями. И второе направление: работа с жителями Кирова. Мы в этот отрезок времени выходим на предприятия, доводим информацию лицам, каким образом они могут осчастливить ребенка».
В прошлом году во время акции семью нашли 27 детей.