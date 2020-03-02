В Кирове проходит акция "Ребенок ждёт родителей". Супружеская пара из Кирова воспитывает семерых детей, шесть из которых приемные. Троих детей приняли в семью в конце прошлого года. С многодетной мамой и ее детьми пообщалась Александра Гуляева.А еще есть старший сын - Степан - единственный родной ребенок, ему уже 22 года и он живет отдельно. Мария вспоминает: первыми с мужем они усыновили Вику и Кирилла. Тогда, семь лет назад, они захотели второго ребенка, но родить самим не получилось, поэтому решили стать приемными родителями. Признаются: первое время было непросто.По словам Марии, со временем привыкли друг к другу. В конце прошлого года в семье вновь случилось пополнение: оформили опеку над Александрой, которая приходится племянницей, а ближе к новому году - еще троих детей: Ангелину, Виталика и Валеру. Тоже дальних родственников.Теперь каждый день Мария встает в 4 утра: готовит завтрак на всю семью. Затем будит сначала мальчиков - они учатся в первую смену, затем девочек - у них уроки начинаются после обеда. Мария признается: случаются между детьми и разногласия, но они с мужем учат детей договориться. Например, Вика и Маша учатся в одном классе - домой всегда должны приходить только вместе.О том как воспитывать приемных детей любой желающий может узнать в рамках акции "Ребенок ждёт родителей", которая будет проходить с 1 марта по 30 апреля.В прошлом году во время акции семью нашли 27 детей.