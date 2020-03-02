Как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья

У православных христиан наступил Великий пост, строгие правила которого помогают верующим очиститься к празднику Светлой Пасхи душевно и телесно. А как поститься без вреда для здоровья?Для православных христиан Великий пост — самый строгий. Он продлится семь недель и закончится 18 апреля, в канун Пасхи.Семь недель, до самой Пасхи, верующим рекомендовано воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Но считается, что эти правила распространяются не на всех, исключение — маленькие дети, беременные женщины и больные.Чтобы пост прошел без ущерба для здоровья, врачи советуют постепенно переходить на к нему. Особенно опасно сыроядение, или питание только свежими овощами и фруктами. У людей с заболеваниями пищеварительной системы такой рацион может негативно сказаться на самочувствии. Отлично подойдут овощи, приготовленные на пару, овощные рагу и запеканки. Необходимо добавить в рацион продукты, которые содержат растительный белок, например - грибы, орехи, различные крупы и злаки. Овсяные и гороховые кисели помогут нормальной работе желудочно-кишечного тракта.Фитнес-нутрициолог Мария Казакова знает не понаслышке, как можно питаться вкусно, полезно, а главное без вреда для здоровья. Например, можно приготовить необычный салат. Шампиньоны разрезаем на четыре части, мелко крошим лук, и обжариваем все на оливковом масле, добавляя немного соли. На тарелку выкладываем "подушку" из рукколы, которую можно заменить любой зеленью. Крупно режем помидоры и перец, добавляем кукурузу и красную фасоль, а также обжаренные шампиньоны с луком. Все это нужно сбрызнуть оливковым маслом и по желанию добавить хлебцы.Святые отцы напоминают, что великий пост, это в первую очередь - духовная подготовка к Пасхе, и неотъемлемая часть его - молитвы, добрые дела, отказ от злых слов и мыслей. Иначе, пост становится просто диетой.