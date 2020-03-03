Бывший депутат кировской гордумы Алексей Лопаткин вышел на свободу

Алексей Лопаткин вышел на свободу. Экс-депутата кировской городской думы задержали в аэропорту Внуково в 2017-ом. У него нашли более 2-х граммов кокаина, а сам он находился под его воздействием.В том же году его осудили и приговорили к 4-ем годам колонии общего режима. Срок он отбывал в Омутнинске. В настоящий момент бывший чиновник находится под домашним арестом. По неофициальной информации Лопаткину удалось выйти по УДО, благодаря активному сотрудничеству со следствием по делу против Владимира Быкова. Напомним, бывшего главу города обвиняют в получении взятки.