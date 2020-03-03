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04 марта 00:23
03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
Бывший депутат кировской гордумы Алексей Лопаткин вышел на свободу

Бывший депутат кировской гордумы Алексей Лопаткин вышел на свободу

Вчера, 10:55
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Бывший депутат кировской гордумы Алексей Лопаткин вышел на свободу


Алексей Лопаткин вышел на свободу. Экс-депутата кировской городской думы задержали в аэропорту Внуково в 2017-ом. У него нашли более 2-х граммов кокаина, а сам он находился под его воздействием.

В том же году его осудили и приговорили к 4-ем годам колонии общего режима. Срок он отбывал в Омутнинске. В настоящий момент бывший чиновник находится под домашним арестом. По неофициальной информации Лопаткину удалось выйти по УДО, благодаря активному сотрудничеству со следствием по делу против Владимира Быкова. Напомним, бывшего главу города обвиняют в получении взятки.
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