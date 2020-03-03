У православных христиан наступил Великий пост. Он продлится семь недель и закончится 18 апреля, в канун Пасхи.
До этого времени верующим рекомендовано воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Но считается, что эти правила распространяются не на всех, исключение — маленькие дети, беременные женщины и болеющие люди.
ВАЛЕНТИНА ЛУМПОВА, ПРИХОЖАНКА:
«Я вот человек конечно больной, у меня сахарный диабет, но я считаю, что я сколько-то подержать сама себя, на весь то пост может и не надеюсь, но постараюсь».
Чтобы пост прошел без ущерба для здоровья, врачи советуют переходить к нему постепенно. Особенно опасно сыроедение, или питание только свежими овощами и фруктами. У людей с заболеваниями пищеварительной системы такой рацион может негативно сказаться на самочувствии. Великий пост, это в первую очередь - духовная подготовка к Пасхе. Его неотъемлемая часть - молитвы и отказ от злых слов и мыслей. Иначе, пост становится просто диетой.