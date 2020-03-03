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03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
У православных христиан наступил Великий пост

У православных христиан наступил Великий пост

Вчера, 10:57
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У православных христиан наступил Великий пост


У православных христиан наступил Великий пост. Он продлится семь недель и закончится 18 апреля, в канун Пасхи.

До этого времени верующим рекомендовано воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Но считается, что эти правила распространяются не на всех, исключение — маленькие дети, беременные женщины и болеющие люди.

ВАЛЕНТИНА ЛУМПОВА, ПРИХОЖАНКА:
«Я вот человек конечно больной, у меня сахарный диабет, но я считаю, что я сколько-то подержать сама себя, на весь то пост может и не надеюсь, но постараюсь».

Чтобы пост прошел без ущерба для здоровья, врачи советуют переходить к нему постепенно. Особенно опасно сыроедение, или питание только свежими овощами и фруктами. У людей с заболеваниями пищеварительной системы такой рацион может негативно сказаться на самочувствии. Великий пост, это в первую очередь - духовная подготовка к Пасхе. Его неотъемлемая часть - молитвы и отказ от злых слов и мыслей. Иначе, пост становится просто диетой.
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