"Письма Победы" - сохраним память о войне вместе

Ни одну семью Великая Отечественная война не оставила без участия. Дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки - кто-то воевал, кто-то трудился в тылу. Кто-то вернулся домой, а кто-то навек остался частью этой великой Победы. В этом году стартовала акция "Письма Победы".Все в детстве любили слушать истории о жизни в те непростые годы, как воевали, как трудились в тылу, как общими усилиями ковали Победу. У многих в семейных архивах сохранились письма, со временем которые пожелтели, буквы уже плохо различимы, но несмотря на это, они остаются бесценными и дорогими. Это память о предках, это та история, о которой не пишут в учебниках. И проект "Письма Победы" способствует тому, чтобы эта память не стёрлась.С помощью проекта будет создана целая библиотека переписки военных лет.Поделиться письмами вашей семьи можно на сайте проекта www.pismapobedy.ru, нужно заполнить анкету участника, сфотографировать или отсканировать письмо и загрузить на сайт.