"Письма Победы" - сохраним память о войне вместе

Ни одну семью Великая Отечественная война не оставила без участия. Дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки - кто-то воевал, кто-то трудился в тылу. Кто-то вернулся домой, а кто-то навек остался частью этой великой Победы. В этом году стартовала акция "Письма Победы".
Все в детстве любили слушать истории о жизни в те непростые годы, как воевали, как трудились в тылу, как общими усилиями ковали Победу. У многих в семейных архивах сохранились письма, со временем которые пожелтели, буквы уже плохо различимы, но несмотря на это, они остаются бесценными и дорогими. Это память о предках, это та история, о которой не пишут в учебниках. И проект "Письма Победы" способствует тому, чтобы эта память не стёрлась.
ЕЛЕНА СИЛУЯНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "ПИСЬМА ПОБЕДЫ":
«Проект "Письма Победы" решает сразу несколько задач. Во-первых, такую глобальную задачу - сохранить бесценные документы истории военных лет, подлинные истории, истории, которые отображены в судьбах, в лицах, в деталях».
С помощью проекта будет создана целая библиотека переписки военных лет.
www.pismapobedy.ru
Поделиться письмами вашей семьи можно на сайте проекта www.pismapobedy.ru, нужно заполнить анкету участника, сфотографировать или отсканировать письмо и загрузить на сайт.