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03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
"Письма Победы" - сохраним память о войне вместе

"Письма Победы" - сохраним память о войне вместе

Вчера, 10:59
225
Альбина Самигуллина


Ни одну семью Великая Отечественная война не оставила без участия. Дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки - кто-то воевал, кто-то трудился в тылу. Кто-то вернулся домой, а кто-то навек остался частью этой великой Победы. В этом году стартовала акция "Письма Победы".

Все в детстве любили слушать истории о жизни в те непростые годы, как воевали, как трудились в тылу, как общими усилиями ковали Победу. У многих в семейных архивах сохранились письма, со временем которые пожелтели, буквы уже плохо различимы, но несмотря на это, они остаются бесценными и дорогими. Это память о предках, это та история, о которой не пишут в учебниках. И проект "Письма Победы" способствует тому, чтобы эта память не стёрлась.

ЕЛЕНА СИЛУЯНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "ПИСЬМА ПОБЕДЫ":
«Проект "Письма Победы" решает сразу несколько задач. Во-первых, такую глобальную задачу - сохранить бесценные документы истории военных лет, подлинные истории, истории, которые отображены в судьбах, в лицах, в деталях».

С помощью проекта будет создана целая библиотека переписки военных лет.

www.pismapobedy.ru

Поделиться письмами вашей семьи можно на сайте проекта www.pismapobedy.ru, нужно заполнить анкету участника, сфотографировать или отсканировать письмо и загрузить на сайт.
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