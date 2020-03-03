Перевозка пассажиров в период половодья по узкоколейке в Каринторфе под вопросом

В Кирово-Чепецке с 1 апреля на узкоколейке сменится перевозчик. Как это отразится на пассажирах, и в чем причина перемен?
Каринская узкоколейка - настоящее путешествие в прошлое. Оно начинается на перроне, когда видишь, как чудо-поезд приближается. Живая романтика с качающимися из стороны в сторону вагончиками, печкой-буржуйкой и неповторимым ароматом старой железной дороги. Такой узкоколейка кажется со стороны. Но для тех, кто живет в Каринторфе, а работает в Чепецке, это просто способ добраться из одной части города в другую.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Первый состав по этой железной дороге прошел в 40-е годы прошлого века. С тех пор ни подвижной состав, ни пути особо не менялись. Сейчас поезд делает 5 рейсов в день».
На весь путь полчаса, но за это время иногда становится не по себе.
- Ездим на работу и обратно. Страшно, когда едем по мосту. Хотелось бы дорогу.
- Ездим каждый день, там у меня приусадебное хозяйство и держим скот. Закроется дорога и ездить вообще не на чем будет. Нынче затопляло уже мост. Вообще ни на чем не доберешься, кроме железной дороги.
Недавно владелец железной дороги Евгений Стерлин обнародовал сообщение, что дорогу придется передать другому перевозчику с 1 апреля. Причина - недофинансирование узкоколейки.
ЕВГЕНИЙ СТЕРЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА НКО "МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ПОС. КАРИНТОРФ":
«На нее в этом году резко снизили объем выделяемых дотаций. Дорога убыточная, пассажирские перевозки по узкоколейке априори убыточны. Все прошлые годы выделяли по 18 миллионов рублей, в этом году выделили 14. Обращались уже и к областным, и к местным властям, но везде ответ один: денег нет, ездите как-нибудь так».
У местных властей тоже немало претензий к руководству железной дорогой. Начиная от того, как тратятся деньги бюджета, до тона последнего письма. Время для предъявления требований выбрано опасное: как раз накануне весеннего половодья. Скоро на 3 месяца единственным связующим звеном между Каринторфом и Чепецком останется узкоколейка. Понтонный мост перестанет работать. Закрывать узкоколейку никак нельзя. Но юридические тонкости позволяют надеяться, что отказаться от выполнения своих услуг нынешние хозяева железной дороги не смогут.
МИХАИЛ ШИНКАРЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Организация может в одностороннем порядке уведомить нас за 60 дней о расторжении договора, но при этом нужно читать еще пункт 6.1.1., где написано, при каких условиях это возможно. А это возможно только при ликвидации, преобразовании, реорганизации. Мы ничего не знаем о том, что начинается реорганизация и ликвидация и поэтому считает существующее соглашение действующим».
Какими бы ни были взаимные претензии администрации города и руководителей филиала "Музей железной дороги в поселке Каринторф", люди должны по-прежнему пользоваться услугами железной дороги без риска для здоровья и жизни. Удастся ли интересы людей поставить выше сиюминутных споров и разногласий? Мы будем следить за развитием событий.