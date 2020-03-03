Перевозка пассажиров в период половодья по узкоколейке в Каринторфе под вопросом

В Кирово-Чепецке с 1 апреля на узкоколейке сменится перевозчик. Как это отразится на пассажирах, и в чем причина перемен?Каринская узкоколейка - настоящее путешествие в прошлое. Оно начинается на перроне, когда видишь, как чудо-поезд приближается. Живая романтика с качающимися из стороны в сторону вагончиками, печкой-буржуйкой и неповторимым ароматом старой железной дороги. Такой узкоколейка кажется со стороны. Но для тех, кто живет в Каринторфе, а работает в Чепецке, это просто способ добраться из одной части города в другую.На весь путь полчаса, но за это время иногда становится не по себе.Недавно владелец железной дороги Евгений Стерлин обнародовал сообщение, что дорогу придется передать другому перевозчику с 1 апреля. Причина - недофинансирование узкоколейки.У местных властей тоже немало претензий к руководству железной дорогой. Начиная от того, как тратятся деньги бюджета, до тона последнего письма. Время для предъявления требований выбрано опасное: как раз накануне весеннего половодья. Скоро на 3 месяца единственным связующим звеном между Каринторфом и Чепецком останется узкоколейка. Понтонный мост перестанет работать. Закрывать узкоколейку никак нельзя. Но юридические тонкости позволяют надеяться, что отказаться от выполнения своих услуг нынешние хозяева железной дороги не смогут.Какими бы ни были взаимные претензии администрации города и руководителей филиала "Музей железной дороги в поселке Каринторф", люди должны по-прежнему пользоваться услугами железной дороги без риска для здоровья и жизни. Удастся ли интересы людей поставить выше сиюминутных споров и разногласий? Мы будем следить за развитием событий.