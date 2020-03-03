В Каринторфе жители ветхих домов ждут переезда в благоустроенное жилье

Жители 14 ветхих домов в Кирово-Чепецке давно ждут переселения. По мнению людей, благоустроенное жилье они могли бы уже получить, но переезд так и не состоялся. В чем причины?
Деревянные двухэтажные дома в Каринторфе были построены еще в 40-е годы прошлого века. По архитектуре видно, что они довольно нетипичны для нашего региона. Резные балкончики, камины, круглые окна в подъездах. Дело в том, что в послевоенные годы многие здания в Кировской области строились силами пленных немцев. Жилье, которое можно было считать эталоном для сельской местности 80-лет назад, пришло в упадок. Строители провели в здания центральное отопление, но его не хватает: приходится постоянно топить камин.
ТАМАРА ПОПКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. КАРИНТОРФ:
«Я вот 25 лет топлю, сколько денег ушло на это. Картошка у меня замерзает в подполье. Холодно».
ВАЛЕНТИНА СМИРНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. КАРИНТОРФ:
«Состояние очень плохое. Пол весь покатом, все сгнило, меняли систему отопления, все трубы».
В здания много брошенных квартир, оставшихся без хозяев. Все дома официально признаны ветхими и аварийными и включены в программу по переселению. Часть жителей Каринторфа уже переехала в новые квартиры, но большая часть, а именно 14 домов еще только подлежат расселению.
ЛЮБОВЬ МАНЫЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. КАРИНТОРФ:
«Расселить нас уже давно обещают. Наш дом, как самый первый обещали раньше всех, в 2020 году, но теперь мы узнали, что нам перенесли на 2024, но мы теперь не верим».
ОКСАНА ЗУЗАНОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«В 2020 году никаких обещаний расселить не было. Мы расселяется в рамках областной программы. Изначально был поставлен план на 2024, в этом году их перенесли на 2023 год».
Важно отметить, что никто не отказывает жителям Каринторфа в законном в праве на переселение, тем более что все документы для этого готовы. Надо только набраться терпения - новоселья осталось подождать всего 3 года.