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В Каринторфе жители ветхих домов ждут переезда в благоустроенное жилье

В Каринторфе жители ветхих домов ждут переезда в благоустроенное жилье

Вчера, 15:21
209
Иван Швецов
В Каринторфе жители ветхих домов ждут переезда в благоустроенное жилье


Жители 14 ветхих домов в Кирово-Чепецке давно ждут переселения. По мнению людей, благоустроенное жилье они могли бы уже получить, но переезд так и не состоялся.  В чем причины?

Деревянные двухэтажные дома в Каринторфе  были построены еще в 40-е годы прошлого века. По архитектуре видно, что они довольно нетипичны для  нашего региона. Резные балкончики, камины, круглые окна в подъездах.  Дело в том, что в  послевоенные годы многие здания в Кировской области строились силами пленных немцев.  Жилье, которое можно было считать эталоном для сельской местности 80-лет назад, пришло в упадок.  Строители провели в здания центральное отопление, но его не хватает: приходится постоянно топить камин.

ТАМАРА ПОПКОВА,  ЖИТЕЛЬНИЦА П. КАРИНТОРФ:
«Я вот 25 лет топлю, сколько денег ушло на это. Картошка у меня замерзает в подполье. Холодно».




ВАЛЕНТИНА СМИРНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. КАРИНТОРФ:
«Состояние очень плохое. Пол весь покатом, все сгнило, меняли систему отопления, все трубы».

В здания много брошенных квартир, оставшихся без хозяев. Все дома официально признаны ветхими и аварийными и включены в программу по переселению. Часть жителей Каринторфа уже переехала в новые квартиры, но большая часть, а именно 14 домов еще только подлежат расселению.

ЛЮБОВЬ МАНЫЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. КАРИНТОРФ:
«Расселить нас уже давно обещают. Наш дом, как самый первый обещали раньше всех, в 2020 году, но теперь мы узнали, что нам перенесли на 2024, но мы теперь не верим».




ОКСАНА ЗУЗАНОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«В 2020 году никаких обещаний расселить не было. Мы расселяется в рамках областной программы. Изначально был поставлен план на 2024, в этом году их перенесли на 2023 год».

Важно отметить, что никто не отказывает жителям Каринторфа в законном  в праве на переселение, тем более что все документы  для этого готовы. Надо только  набраться терпения  - новоселья осталось подождать всего 3 года.
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