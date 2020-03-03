В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года". Его лауреаты - кировчанки, которые, помимо семьи и работы, находят время для общественной деятельности и побуждают окружающих проявлять гражданскую активность.Торжественная церемония в театре кукол открыла череду праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Конкурс проводится в 16-й раз, и в этом году его участницами стали 160 жительниц Кировской области. Награды были вручены самым инициативным и неравнодушным. Победительницей в номинации "Муза милосердия" стала приемная мама Инга Ворончихина из села Бурмакино.Несколько номинаций - для успешных в сфере образования, здравоохранения, в сельском хозяйстве, предпринимательстве, госслужбе и правоохранительных органах. Лауреатами конкурса становятся и те, кто помогает людям объединиться для решения проблем. Деревня Угор Верхошижемского района в последние годы была признана самой лучшей и самой инициативной деревней. Здесь по ППМИ отремонтированы все дороги, водопровод, открыта детская площадка, продолжается ремонт Дома культуры.Впервые на церемонии была вручена общественная награда Союза женщин России, учрежденная к 75-летию Великой Победы, - медаль имени легендарной летчицы, Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. Награды удостоена жительница блокадного Ленинграда, сейчас живущая в Кирове, Татьяна Кармазина.