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04 марта 00:24
03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года"

В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года"

Вчера, 15:24
346
Валентина Палкина
В Кирове чествовали победительниц областного конкурса


В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года". Его лауреаты - кировчанки, которые, помимо семьи и работы, находят время для общественной деятельности и побуждают окружающих проявлять гражданскую активность.

Торжественная церемония в театре кукол открыла череду праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Конкурс проводится в 16-й раз, и в этом году его участницами стали 160 жительниц Кировской области. Награды были вручены самым инициативным и неравнодушным. Победительницей в номинации "Муза милосердия" стала приемная мама Инга Ворончихина из села Бурмакино.

ИНГА ВОРОНЧИХИНА, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ "МУЗА МИЛОСЕРДИЯ":
«Мне кажется, если любишь детей, то всегда легко, конечно, в любой семье даже с кровными детьми бывают проблемы, а тут приемные дети, к ним больше внимания, больше заботы на данный момент, потому что свои уже выросли, те же качества пытаюсь привнести и в этих приемных детей».

Несколько номинаций - для успешных в сфере образования, здравоохранения, в сельском хозяйстве, предпринимательстве, госслужбе и правоохранительных органах. Лауреатами конкурса становятся и те, кто помогает людям объединиться для решения проблем. Деревня Угор Верхошижемского района в последние годы была признана самой лучшей и самой инициативной деревней. Здесь по ППМИ отремонтированы все дороги, водопровод, открыта детская площадка, продолжается ремонт Дома культуры.

НАТАЛЬЯ ШИРОКОВА, ЛАУРЕАТ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ":
«Женщины хотят, чтобы в деревне было все - и обучение, чтобы дети обучались, и чтобы молодежь оставалась, жить не хуже горожан, и хотелось бы, чтобы на маленькие деревни, до 500 человек, обратили внимание, и было бы больше конкурсов, потому что желание у людей есть участвовать».

Впервые на церемонии была вручена общественная награда Союза женщин России, учрежденная к 75-летию Великой Победы, -  медаль имени легендарной летчицы, Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. Награды удостоена жительница блокадного Ленинграда, сейчас живущая в Кирове, Татьяна Кармазина.
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