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04 марта 00:24
03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу

На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу

Вчера, 18:13
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На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу


В Лебяжье территория памятника археологии на берегу Вятки попала под гусеницы бульдозера. Местные жители сообщили о том,  что на Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу.

Рабочие срезали более метра почвы вдоль берега. Люди обеспокоены тем, что теперь склон будет подвергаться эрозии, а значит рискует разрушиться и городище. В седьмом - третьем веках до нашей эры здесь было поселение древних людей. В 1995 году памятник археологии внесли в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Активисты ОНФ направили обращения в региональные министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства с просьбой не допустить уничтожения памятника и привлечь нарушителей к ответственности.
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