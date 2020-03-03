В Лебяжье территория памятника археологии на берегу Вятки попала под гусеницы бульдозера. Местные жители сообщили о том, что на Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу.Рабочие срезали более метра почвы вдоль берега. Люди обеспокоены тем, что теперь склон будет подвергаться эрозии, а значит рискует разрушиться и городище. В седьмом - третьем веках до нашей эры здесь было поселение древних людей. В 1995 году памятник археологии внесли в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Активисты ОНФ направили обращения в региональные министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства с просьбой не допустить уничтожения памятника и привлечь нарушителей к ответственности.