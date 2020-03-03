В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф

В Кирове вот уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф. Пассажиры могут приобрести транспортные карты, поездка по которым будет активна в течение 30 или 45 минут. Как работает новая система?
- У меня новая карта с пересадочным тарифом, я по ней первый раз еду.
- 34 рубля.
Заплатив 34 рубля, мы можем сколько угодно пересаживаться с одного транспорта на другой - но на это у нас есть 30 минут. Сегодня мы сели в троллейбус у остановки "Дом печати". Предположим, нам нужно доехать до железнодорожного вокзала. Для этого необходимо сделать пересадку: выйти на остановке "Октябрьский проспект" и дойти до остановки "Библиотека имени Пушкина". На то, чтобы доехать до Октябрьского проспекта у нас уходит примерно 10 минут.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Чтобы совершить пересадку, нам нужно дойти до следующей остановки. Для этого сначала нужно дойти до перекрестка, затем там простоять на двух светофорах, а затем снова пройти небольшое расстояние, чтобы уже оказаться на остановке. А с учетом того, что дороги сегодня скользкие, можно предположить, что это займет у нас не так уж и мало времени».
Расстояние между остановками - 200 метров. С учетом гололедицы и светофоров, путь занимает 5 минут. Ждать приходится недолго: нужный троллейбус приходит через 2 минуты.
- У меня пересадочный тариф, я им пользуюсь первый раз, вот я сейчас должна пересесть. Посмотрим, спишутся ли деньги.
- Вот, нулевой билет.
- Да, написано "Цена ноль рублей".
Также на билете написано оставшееся время: 7 минут. В этот период мы могли бы сделать еще одну пересадку, если бы захотели. Указана на билете и сумма, оставшаяся на транспортной карте - 66 рублей. Перед поездкой мы пополнили проездной на 100 рублей, еще столько же заплатили за приобретение самой карты. При покупке придется сразу выбрать тариф: на 30 или 45 минут.
ЕКАТЕРИНА КОРЕНЕВА, НАЧАЛЬНИК ПРЕТЕНЗИОННОГО ЦЕНТРА "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ":
«Стоимость проездного на 30 минут 34 рубля, стоимость на 45 минут - 62 рубля. Карту необходимо перед проездом пополнить на любую сумму, дальше можно ехать в транспорте».
Сегодня нам повезло: в 9 утра пробок уже почти нет, а транспорт ходит часто, поэтому мы успели сделать пересадку. Но вот после 8 вечера это было бы проблематичнее - ведь автобусы и троллейбусы в это время ездят гораздо реже. Не удивительно, что пока пересадочную карту приобрели лишь 100 человек.