В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф

В Кирове вот уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф. Пассажиры могут приобрести транспортные карты, поездка по которым будет активна в течение 30 или 45 минут. Как работает новая система?Заплатив 34 рубля, мы можем сколько угодно пересаживаться с одного транспорта на другой - но на это у нас есть 30 минут. Сегодня мы сели в троллейбус у остановки "Дом печати". Предположим, нам нужно доехать до железнодорожного вокзала. Для этого необходимо сделать пересадку: выйти на остановке "Октябрьский проспект" и дойти до остановки "Библиотека имени Пушкина". На то, чтобы доехать до Октябрьского проспекта у нас уходит примерно 10 минут.Расстояние между остановками - 200 метров. С учетом гололедицы и светофоров, путь занимает 5 минут. Ждать приходится недолго: нужный троллейбус приходит через 2 минуты.Также на билете написано оставшееся время: 7 минут. В этот период мы могли бы сделать еще одну пересадку, если бы захотели. Указана на билете и сумма, оставшаяся на транспортной карте - 66 рублей. Перед поездкой мы пополнили проездной на 100 рублей, еще столько же заплатили за приобретение самой карты. При покупке придется сразу выбрать тариф: на 30 или 45 минут.Сегодня нам повезло: в 9 утра пробок уже почти нет, а транспорт ходит часто, поэтому мы успели сделать пересадку. Но вот после 8 вечера это было бы проблематичнее - ведь автобусы и троллейбусы в это время ездят гораздо реже. Не удивительно, что пока пересадочную карту приобрели лишь 100 человек.