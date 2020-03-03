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04 мар 12:01 Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары 04 мар 11:59 Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей 04 мар 11:58 Школа № 19 города Кирова закрыта на карантин 04 мар 10:36 В канун 8 Марта Россельхознадзор проверяет цветы на наличие опасных вредителей 04 мар 10:27 В Кирово-Чепецком районе лесовоз столкнулся с двумя автомобилями. 03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф
В канун 8 Марта Россельхознадзор проверяет цветы на наличие опасных вредителей

В канун 8 Марта Россельхознадзор проверяет цветы на наличие опасных вредителей

Сегодня, 10:36
133
Валентина Палкина
В канун 8 Марта Россельхознадзор проверяет цветы на наличие опасных вредителей


Красивый букет, подаренный к Восьмому марта, может стать опасным для других комнатных растений. Специалисты Россельхознадзора в канун женского праздника проверяют цветы в кировских магазинах на наличие опасных вредителей.

Минирующие мухи, западный и пальмовый трипс, хлопковые совки, белая ржавчина хризантем. Эти вредители, попав вместе с цветами в помещения, могут поселиться на здоровых комнатных растениях, размножиться и распространиться. В нашу страну цветы поступают со всех уголков мира, и их проверяют на таможне. Так, на этой неделе сотрудники Россельхознадзора выявили карантинного вредителя в партии цветов, прибывших в Екатеринбург к празднику. Около 400 растений из Кении пришлось уничтожить.

ЕЛЕНА КОРОТКОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
«Основной вредитель - трипс западный калифорнийский, он находится иногда в цветах, мы потрясем цветочки и посмотрим, есть ли кто-либо там. Таким образом просматриваем каждую партию цветов, которые поступают к поставщику, если какие-то подозрительные цветочки, листочки, мы их отбираем и сдаем в лабораторию на экспертизу, чтобы установить, карантинный вредитель или нет».

Горшечные растения представляют большую опасность при завозе карантинного насекомого, чем срезанные цветы. Однако, вредитель очень быстро адаптируется с букета на комнатных цветах, может попасть и на рассаду, а впоследствии и на дачный участок. Особенно опасно попадание зараженного растения в теплицу, где создаются наиболее благоприятные условия для трипса.

ЕЛЕНА ВЕРШИНИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ:
«На таможне его посмотрели, но мы обязаны проверить его в Кирове от всех вредителей, поэтому мы вызываем Россельхознадзор. Если, например, принесли горшечное растение, и оно больное, то его нельзя ставить с другими цветами, они моментально заражаются, и весь цветок будет зараженный».

В Кировской области карантинных вредителей в цветах пока ни разу не обнаруживали. И тем не менее, чтобы не принести домой вместе с красивым букетом верную смерть для всей домашней растительности, нужно обязательно поинтересоваться в магазине, откуда цветы и прошли ли они проверку.
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