В канун 8 Марта Россельхознадзор проверяет цветы на наличие опасных вредителей

Красивый букет, подаренный к Восьмому марта, может стать опасным для других комнатных растений. Специалисты Россельхознадзора в канун женского праздника проверяют цветы в кировских магазинах на наличие опасных вредителей.Минирующие мухи, западный и пальмовый трипс, хлопковые совки, белая ржавчина хризантем. Эти вредители, попав вместе с цветами в помещения, могут поселиться на здоровых комнатных растениях, размножиться и распространиться. В нашу страну цветы поступают со всех уголков мира, и их проверяют на таможне. Так, на этой неделе сотрудники Россельхознадзора выявили карантинного вредителя в партии цветов, прибывших в Екатеринбург к празднику. Около 400 растений из Кении пришлось уничтожить.Горшечные растения представляют большую опасность при завозе карантинного насекомого, чем срезанные цветы. Однако, вредитель очень быстро адаптируется с букета на комнатных цветах, может попасть и на рассаду, а впоследствии и на дачный участок. Особенно опасно попадание зараженного растения в теплицу, где создаются наиболее благоприятные условия для трипса.В Кировской области карантинных вредителей в цветах пока ни разу не обнаруживали. И тем не менее, чтобы не принести домой вместе с красивым букетом верную смерть для всей домашней растительности, нужно обязательно поинтересоваться в магазине, откуда цветы и прошли ли они проверку.