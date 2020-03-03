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04 мар 12:01 Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары 04 мар 11:59 Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей 04 мар 11:58 Школа № 19 города Кирова закрыта на карантин 04 мар 10:36 В канун 8 Марта Россельхознадзор проверяет цветы на наличие опасных вредителей 04 мар 10:27 В Кирово-Чепецком районе лесовоз столкнулся с двумя автомобилями. 03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф
Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей

Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей

Сегодня, 11:59
107
Михаил Конышев
Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей


Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания. В ОНФ поддержали позицию региональной общественной организации по защите прав матерей о необходимости общественного контроля за хранением продуктов, предназначенных для питания детей в социальных учреждениях. Мнения сторон узнал Михаил Конышев.

Напомним, что общественники обратились к властям Кирова с предложением организовать систему видеонаблюдения в складских помещениях муниципального комбината питания. Поводом для инициативы послужило большое количество жалоб родителей на некачественные продукты, поступающие в детские сады и школы. В январе из детских садов Кирова было изъято и отправлено на экспертизу 1 337 л молока, качество которого вызвало сомнения, в феврале несколько детсадов и школ подали жалобы на некачественную мясную продукцию.

ОЛЬГА ТЫРЫКИНА:
«Они были качественные, то их бы не изымали. Соответственно, мы делаем выводы, что пока мы молчали, продукты питания были не качественные в детских садах».

Со слов активистов, они не просят поставить камеры в каждом уголке комбината питания, а только на самых ответственных участках.

АЛЕНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ ОНФ:
«Должны быть онлайн камеры наблюдения для всех заинтересованных лиц в местах, где идет разгрузка, обрабатывают мясо, расфасовка. Как это все хранится».

«Комбинат продовольствия и социального питания»  был создан в 2008 году. Учреждение координирует и контролирует деятельность по организации питания детей, обеспечивает закупки продуктов, их хранение, фасовку, контроль качества и доставку в 150 образовательных учреждений Кирова. Организация питания школьников и воспитанников детских садов должна  находится на особом  контроле. Это мнение поддерживает и уполномоченный по правам ребенка в Кировской области

ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Родители обеспокоены именно недостаточным контролем со стороны родительской общественности. И мы здесь родителей поддерживаем. Мы считаем, что каждый родитель имеет право знать, чем кормят ребенка, в каком объеме, из каких продуктов».

Добавим, что на последнем пленарном заседании кировской городской думы депутаты вновь подняли вопрос о качестве продуктов, народные избранники озвучили предложение движения «Родительский контроль» отказаться от закупок на аукционной основе, где главный критерий выбора поставщика — низкая цена. Как будет развиваться ситуация покажет время, но для того, чтобы выработать какие-то конкретные предложения необходимо сесть за стол переговоров всем заинтересованным лицам.
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