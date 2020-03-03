Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей

Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания. В ОНФ поддержали позицию региональной общественной организации по защите прав матерей о необходимости общественного контроля за хранением продуктов, предназначенных для питания детей в социальных учреждениях. Мнения сторон узнал Михаил Конышев.Напомним, что общественники обратились к властям Кирова с предложением организовать систему видеонаблюдения в складских помещениях муниципального комбината питания. Поводом для инициативы послужило большое количество жалоб родителей на некачественные продукты, поступающие в детские сады и школы. В январе из детских садов Кирова было изъято и отправлено на экспертизу 1 337 л молока, качество которого вызвало сомнения, в феврале несколько детсадов и школ подали жалобы на некачественную мясную продукцию.Со слов активистов, они не просят поставить камеры в каждом уголке комбината питания, а только на самых ответственных участках.«Комбинат продовольствия и социального питания» был создан в 2008 году. Учреждение координирует и контролирует деятельность по организации питания детей, обеспечивает закупки продуктов, их хранение, фасовку, контроль качества и доставку в 150 образовательных учреждений Кирова. Организация питания школьников и воспитанников детских садов должна находится на особом контроле. Это мнение поддерживает и уполномоченный по правам ребенка в Кировской областиДобавим, что на последнем пленарном заседании кировской городской думы депутаты вновь подняли вопрос о качестве продуктов, народные избранники озвучили предложение движения «Родительский контроль» отказаться от закупок на аукционной основе, где главный критерий выбора поставщика — низкая цена. Как будет развиваться ситуация покажет время, но для того, чтобы выработать какие-то конкретные предложения необходимо сесть за стол переговоров всем заинтересованным лицам.