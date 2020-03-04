Сотрудники заповедника "Нургуш" создали в охранной зоне лесную столовую для пернатых. Она находится в беседке для отдыха, и местные жители регулярно приносят в развешанные кормушки семена подсолнуха, крупы и несолёное сало. В столовой уже есть свои завсегдатаи. На обед слетаются большие синицы, пухляки, московки, поползни, сойки и дятлы. Они совершенно не боятся людей, а некоторые даже бесстрашно берут корм с протянутой ладони.