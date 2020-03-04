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05 марта 02:35
04 мар 18:06 В Кирово-Чепецке завершился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой "Надежда" 04 мар 18:01 Ученики кировской школы искусств "Рапсодия" вернулись с кубком победителей из Москвы 04 мар 17:58 В Кирове продолжается эпидемия ОРВИ 04 мар 17:55 Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан 04 мар 15:37 В Кирове прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе 04 мар 15:35 Сотрудники заповедника "Нургуш" создали в охранной зоне лесную столовую для пернатых 04 мар 15:33 Перед судом предстанут семь жительниц Кирово-Чепецка, обвиняемых в незаконной организации азартных игр 04 мар 15:31 Кировские полицейские пресекли правонарушение в сфере оборота алкоголя 04 мар 12:01 Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары 04 мар 11:59 Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей
Сотрудники заповедника "Нургуш" создали в охранной зоне лесную столовую для пернатых

Сотрудники заповедника "Нургуш" создали в охранной зоне лесную столовую для пернатых

Вчера, 15:35
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Сотрудники заповедника


Сотрудники заповедника "Нургуш" создали в охранной зоне лесную столовую для пернатых. Она находится в беседке для отдыха, и местные жители регулярно приносят в развешанные кормушки семена подсолнуха, крупы и несолёное сало. В столовой уже есть свои завсегдатаи. На обед слетаются большие синицы, пухляки, московки, поползни, сойки и дятлы. Они совершенно не боятся людей, а некоторые даже бесстрашно берут корм с протянутой ладони.
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