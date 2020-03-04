Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан. Не везде можно пройти без препятствий в виде гололедицы и луж. Какой прогноз дают синоптики, и сколько кировчан обратились за помощью в травмбольницу?
Киров вновь превратился в город-каток. Погоду в регионе определяет циклон, который принес осадки в виде мокрого снега и дождя. Как отмечают специалисты 2016-й и 2019-й годы признаны Всемирной метеорологической организацией самыми теплыми за последние 170 лет
ЛЮДМИЛА ВОЛКОВА, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО ЦЕНТРА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ ФИЛАЛА ФГБУ "ВЕРХНЕВОЛЖСКОЕ УГМС":
«Судя по температурным аномалиям 2020 год также претендует на звание одного самых теплых годов за последние с 1850 года. И как вы заметили, все самые теплые годы выпали на последнюю пятилетку».
Плюсовая температура и дожди, о которых предупреждали синоптики, вновь застали врасплох коммунальные службы. Многие горожане с трудом добирались до работы и учебы. И не везде на тротуарах и пешеходных дорожках можно увидеть посыпку песком, не говоря уже о расчистке.
- Дороги очень скользкие, я уже несколько раз чуть ногу не сломал, пока шел.
- Сложно передвигаться? Сложно. И это по всему городу так.
- Надо начальство заставить пройтись, вот тогда они поймут, как ходить.
За прошедшие сутки в травмбольницу обратились 16 человек, которые пострадали в результате гололеда. 5-ть пациентов госпитализировано, 11 получают лечение в амбулаторных условиях.
СЕРГЕЙ КАРАВАЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ МЕСТНОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Конечно, к счастью, за вчерашний день такой печальной статистики не повторилось и повышение пациентов не такое уж и большое как это было в декабре».
Синоптики предупреждают, что уже ночью ожидается понижение температуры от минус пяти до минус десяти градусов. С пятого по седьмое марта по области ожидаются кратковременные осадки в воде дождя и мокрого снега. Поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.