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Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан

Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан

Вчера, 17:55
170
Михаил Конышев
Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан


Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан. Не везде можно пройти без препятствий в виде гололедицы и луж. Какой прогноз дают синоптики, и сколько кировчан обратились за помощью в травмбольницу?

Киров вновь превратился в город-каток. Погоду в регионе  определяет циклон, который принес осадки в виде мокрого снега и дождя.  Как отмечают специалисты 2016-й и 2019-й годы признаны Всемирной метеорологической организацией самыми теплыми за последние 170 лет

ЛЮДМИЛА ВОЛКОВА, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО ЦЕНТРА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ ФИЛАЛА ФГБУ "ВЕРХНЕВОЛЖСКОЕ УГМС":
«Судя по температурным аномалиям  2020 год также претендует на звание одного самых теплых годов за последние  с 1850 года. И как вы заметили, все самые теплые годы выпали на последнюю пятилетку».

Плюсовая температура и дожди, о которых предупреждали синоптики, вновь застали врасплох коммунальные службы. Многие горожане с трудом добирались до работы и учебы. И не везде на тротуарах и пешеходных дорожках можно  увидеть  посыпку песком, не говоря уже о расчистке.

- Дороги очень скользкие, я уже несколько раз чуть ногу не сломал, пока шел.
- Сложно передвигаться? Сложно. И это по всему городу так.
- Надо начальство заставить пройтись, вот тогда они поймут, как ходить.

 За прошедшие сутки в травмбольницу обратились 16 человек, которые пострадали в результате гололеда. 5-ть пациентов госпитализировано, 11 получают лечение в амбулаторных условиях.

СЕРГЕЙ КАРАВАЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ МЕСТНОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Конечно, к счастью, за вчерашний день такой печальной статистики не повторилось и повышение пациентов не такое уж и большое как это было в декабре».

Синоптики предупреждают, что уже ночью ожидается понижение температуры от минус пяти до минус десяти градусов. С пятого по седьмое марта по области ожидаются кратковременные осадки в воде дождя и мокрого снега. Поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.
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