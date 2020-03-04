Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан. Не везде можно пройти без препятствий в виде гололедицы и луж. Какой прогноз дают синоптики, и сколько кировчан обратились за помощью в травмбольницу?Киров вновь превратился в город-каток. Погоду в регионе определяет циклон, который принес осадки в виде мокрого снега и дождя. Как отмечают специалисты 2016-й и 2019-й годы признаны Всемирной метеорологической организацией самыми теплыми за последние 170 летПлюсовая температура и дожди, о которых предупреждали синоптики, вновь застали врасплох коммунальные службы. Многие горожане с трудом добирались до работы и учебы. И не везде на тротуарах и пешеходных дорожках можно увидеть посыпку песком, не говоря уже о расчистке.За прошедшие сутки в травмбольницу обратились 16 человек, которые пострадали в результате гололеда. 5-ть пациентов госпитализировано, 11 получают лечение в амбулаторных условиях.Синоптики предупреждают, что уже ночью ожидается понижение температуры от минус пяти до минус десяти градусов. С пятого по седьмое марта по области ожидаются кратковременные осадки в воде дождя и мокрого снега. Поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.