Кировчане выиграли несколько Президентских грантов на воплощение в жизнь своих инициатив. Какие проекты получили поддержку?
- Мы большие молодцы и станцуем от души!
Танцы для всех. Участники коллектива "Джем" готовится к выходу на сцену. Юные танцоры - это необычная команда. Среди них есть, как здоровые дети, так и с особенностями развития. Однако на сцене все показывают свой талант одинаково хорошо.
"Джем" - коллектив инклюзивный. Ребята занимаются в центре детского творчества "Лабиринт". В своей работе, руководитель танцевальной команды использует разные методики. Заниматься творчеством должно быть комфортно каждому ребенку.
ЮЛИЯ ИСУПОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА "ДЖЕМ":
«Нужен подход к каждому ребенку найти. Где-то нужно по-другому общаться с ребенком. Дети общаются на макатоне - это жестовый язык. Дети с ослабленным слухом общаются на РЖЯ».
На развитие инклюзивного внешкольного образования "Лабиринт" получил президентский грант в два миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на организацию мероприятий с участием особенных детей, а также на развитие образовательных методик.
МАРИНА АНДРЕЕВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА "ЛАБИРИНТ":
«Наши мероприятия проекта "Творчество без границ", как раз направлены на создание условий для детей с ограниченными возможностями, для детей, находящихся в социально-опасном положении».
Фонд президентских грантов поддержал несколько кировских инициатив. Клуб исторической реконструкции "Фронт" получил более трех миллионов рублей. Его участники организовывают большие фестивали, на которых воспроизводят сражения времен Великой Отечественной войны. Президентские деньги планируют потратить на создание исторически проработанной зоны боевых действий.
ОЛЕГ ПИЛЬГУЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА "ФРОНТ":
«Планируется построить милитари-парк. Воссоздать быт хутора сороковых годов, на окраине которого находятся позиции красной армии. С блиндажами, ходами сообщения, стрелковыми ячейками, пулеметными гнездами».
На этой территории реконструкторы будут проводить не только фестивали, но и использовать ее в образовательных целях. Любители истории обещают организовать экскурсии для детей и взрослых. Показать быт советских солдат, а также рассказать про особенности военной службы красноармейцев. Работы по созданию хутора должны быть закончены в июне.
- Наша община имеет большое собрание книг. Более двухсот.
Старообрядческая община Кирова так же получила президентский грант. Это уникальные книги. Возраст некоторых превышает триста лет. Среди них Евангелие, лимонарь, а также певческие книги. Время берет свое. Книги необходимо реставрировать. Деньги президентского гранта и пойдут на восстановление этих письменных памятников.
НИНА КОЖИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРАНТОВОГО ПРОЕКТА "СИМВОЛЫ И ЗВУКИ ДРЕВНОСТИ":
«У нас запланирована реставрация 6 книг древних. Сложная реставрация. Так же запланирована несложная реставрация - это очистка от пыли и т.д.».
Настоятель храма во имя святителя Николы Чудотворца отмечает, эти книги имеют не только огромную духовную ценность, но и историческую и культурную. Отец Герман и прихожане старообрядческого храма планируют организовать выставки и пригласить всех, кому интересна история.
ГЕРМАН ЧУНИН, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛЫ ЧУДОТВОРЦА:
«Уникальность книг безусловная. Некоторые книги, которые у нас имеются, их нет в областной библиотеке. Мы хотим поделиться с обществом, т.е. показать, рассказать. Может быть в дальнейшем курсы по чтению сможем организовать».
Для кировских старообрядцев - это не первый президентский грант. Ранее община реставрировала иконы, а также организовывала исторические выставки.