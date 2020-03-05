Кировчане выиграли несколько Президентских грантов на воплощение в жизнь своих инициатив. Какие проекты получили поддержку?Танцы для всех. Участники коллектива "Джем" готовится к выходу на сцену. Юные танцоры - это необычная команда. Среди них есть, как здоровые дети, так и с особенностями развития. Однако на сцене все показывают свой талант одинаково хорошо."Джем" - коллектив инклюзивный. Ребята занимаются в центре детского творчества "Лабиринт". В своей работе, руководитель танцевальной команды использует разные методики. Заниматься творчеством должно быть комфортно каждому ребенку.На развитие инклюзивного внешкольного образования "Лабиринт" получил президентский грант в два миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на организацию мероприятий с участием особенных детей, а также на развитие образовательных методик.Фонд президентских грантов поддержал несколько кировских инициатив. Клуб исторической реконструкции "Фронт" получил более трех миллионов рублей. Его участники организовывают большие фестивали, на которых воспроизводят сражения времен Великой Отечественной войны. Президентские деньги планируют потратить на создание исторически проработанной зоны боевых действий.На этой территории реконструкторы будут проводить не только фестивали, но и использовать ее в образовательных целях. Любители истории обещают организовать экскурсии для детей и взрослых. Показать быт советских солдат, а также рассказать про особенности военной службы красноармейцев. Работы по созданию хутора должны быть закончены в июне.Старообрядческая община Кирова так же получила президентский грант. Это уникальные книги. Возраст некоторых превышает триста лет. Среди них Евангелие, лимонарь, а также певческие книги. Время берет свое. Книги необходимо реставрировать. Деньги президентского гранта и пойдут на восстановление этих письменных памятников.Настоятель храма во имя святителя Николы Чудотворца отмечает, эти книги имеют не только огромную духовную ценность, но и историческую и культурную. Отец Герман и прихожане старообрядческого храма планируют организовать выставки и пригласить всех, кому интересна история.Для кировских старообрядцев - это не первый президентский грант. Ранее община реставрировала иконы, а также организовывала исторические выставки.