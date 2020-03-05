В Кировскую область прибыла икона святой великомученицы Варвары

В воинскую часть в Юрьянском районе прибыла икона святой великомученицы Варвары, являющейся небесной покровительницей Ракетных войск стратегического назначения.Отметим, что святой образ посетит 25 епархий Русской Православной церкви и в мае месяце займет место в приделе во имя святой Варвары главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Икона перевозится по воинским частям стараниями командования Ракетных войск стратегического назначения, а Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами через свои епархиальные отделы оказывает содействие в проведении встреч священнослужителей с солдатами и их командирами.