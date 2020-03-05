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05 мар 19:30 В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов 05 мар 17:44 В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН 05 мар 17:41 В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной 05 мар 15:24 Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию 05 мар 15:22 В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы" 05 мар 15:18 В Кировскую область прибыла икона святой великомученицы Варвары 05 мар 15:16 В Кирове осуждён генеральный директор УК за долги перед КТК 05 мар 12:39 В Кирове продолжается обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами 05 мар 12:23 Детская школа классического танца привезла Гран-При престижного конкурса 05 мар 12:20 Кировчане выиграли несколько Президентских грантов на воплощение в жизнь своих инициатив
В Кировскую область прибыла икона святой великомученицы Варвары

В Кировскую область прибыла икона святой великомученицы Варвары

Сегодня, 15:18
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В Кировскую область прибыла икона святой великомученицы Варвары


В воинскую часть в Юрьянском районе прибыла икона святой великомученицы Варвары, являющейся небесной покровительницей Ракетных войск стратегического назначения.

Отметим, что святой образ посетит 25 епархий Русской Православной церкви и в мае месяце займет место в приделе во имя святой Варвары главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Икона перевозится по воинским частям стараниями командования Ракетных войск стратегического назначения, а Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами через свои епархиальные отделы оказывает содействие в проведении встреч священнослужителей с солдатами и их командирами.
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