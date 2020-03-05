В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы", который приурочен к Международному женскому дню. Мастерство участниц оценила Елена Крылова.Эти руки не для скуки, сержант полиции - Ксения Воронина, следит за охраной общественного порядка на улицах нашего города. А в свободное от работы время создает различные работы для домашнего интерьера, цветы из бумаги, картины из бисера и пуговиц, а также занимается вышивкой. Для конкурса она представили свою работу посвященную 75-той годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каска, как символ погибшего солдата, а распустившиеся рядом цветы - символ новой жизни.Всего на суд жюри было представлено около 200 работ: живопись, вышивка, ткачество, лоскутное шитье, кружево, вязание. И выбрать лучшие оказалось не так-то просто.Итоги конкурса "Полицейские рукодельницы" подвели накануне международного женского дня. С наступающим праздником талантливых женщин полицейских поздравил Константин Селянин.Талантливый человек, талантлив во всем. Главное правило распределить свое время, чтобы его хватило на работу, семью, себя и свои увлечения. Помимо своей трудовой деятельности - старший инспектор ГМБДД, Наталья Мальцева увлекается пением, сегодня вместе со своей дочкой она исполнила песню "Ты моя".Конкурс "Полицейские рукодельницы" проводится всего второй раз, последний был пять лет назад, но в планах организаторов сделать его традиционным, ежегодным конкурсом.