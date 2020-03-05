В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы", который приурочен к Международному женскому дню. Мастерство участниц оценила Елена Крылова.
Эти руки не для скуки, сержант полиции - Ксения Воронина, следит за охраной общественного порядка на улицах нашего города. А в свободное от работы время создает различные работы для домашнего интерьера, цветы из бумаги, картины из бисера и пуговиц, а также занимается вышивкой. Для конкурса она представили свою работу посвященную 75-той годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каска, как символ погибшего солдата, а распустившиеся рядом цветы - символ новой жизни.
КСЕНИЯ ВОРОНИНА, ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБ ППС УМВД РОССИИ ПО Г.КИРОВУ:
«Для конкурса я подготовила работу, называется она "Кончится война приеду домой", это слова одного из героев Кировской области Садырина Василия Александровича, его я выбрала, потому, что меня задели его письма, послания своей жене Вере, которой он посылал во весь этот период службы на войне, 130 писем он прислал».
Всего на суд жюри было представлено около 200 работ: живопись, вышивка, ткачество, лоскутное шитье, кружево, вязание. И выбрать лучшие оказалось не так-то просто.
СЕРГЕЙ КВАШНИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА "ПОЛИЦЕЙСКИЕ РУКОДЕЛЬНИЦЫ":
«Оценка была достаточно хорошая, в том плане, что все работы высококлассно сделаны, некоторые работы на высоком профессиональном художественном уровне».
Итоги конкурса "Полицейские рукодельницы" подвели накануне международного женского дня. С наступающим праздником талантливых женщин полицейских поздравил Константин Селянин.
КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дорогие женщины, с наступающим вас праздником, международным женским днем, самое главное вам здоровья, удачи и успехов, и мы надеемся, чтобы к следующему году еще больше было поделок, еще больше ваших работ».
Талантливый человек, талантлив во всем. Главное правило распределить свое время, чтобы его хватило на работу, семью, себя и свои увлечения. Помимо своей трудовой деятельности - старший инспектор ГМБДД, Наталья Мальцева увлекается пением, сегодня вместе со своей дочкой она исполнила песню "Ты моя".
НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ОТДЕЛА ГИБДД ПО Г.КИРОВУ:
«Мое увлечение это пение, очень люблю петь с детства увлекаюсь пением, получила музыкальное образование, и в дальнейшем конечно принимаю активное участие в общественной жизни полиции, участие в мероприятиях, которые проводятся».
Конкурс "Полицейские рукодельницы" проводится всего второй раз, последний был пять лет назад, но в планах организаторов сделать его традиционным, ежегодным конкурсом.