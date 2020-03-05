В правительстве назвали причины плохого состояния дорог в Кирове и районах

Ситуация с дорожным покрытием в городе и области вызывает большие вопросы. Что намерены делать ответственные лица, обсудили в Правительстве области.Аномально теплая зима, высокая влажность, постоянные перепады температур - посредством этих признаков и сформировалась дорожная ситуация, которую мы можем сейчас видеть - ямы, трещины даже на тех дорогах, которые сделаны в прошлом году. Но даже в таких условиях подрядные организации не дремлют.Но это касается дорог только региональных. В рамках нац. проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" работы будут проводиться на 79 объектах общей протяженностью 135,6 километров, бюджет - 2,5 миллиарда. А весь объем Дорожного фонда региона составит 8 миллиардов рублей, 25 районов получат субсидию на ремонт дорог местного значения.В ряде объектов по Кирову будет использоваться более качественная асфальтобетонная смесь. Также речь шла о создании нового регионального проекта "Аварийные мосты". На сегодняшний день в регионе выявлено 97 таких объектов. Его планируют запустить со следующего года.