Прямой эфир
06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова 06 мар 10:47 Родители дошкольников оценили качество питания в детских садах 06 мар 10:45 Появился первый кандидат на должность сити-менеджера города Кирова 06 мар 10:42 В правительстве назвали причины плохого состояния дорог в Кирове и районах 06 мар 10:06 В Лянгасово "УАЗ" врезался в "Тойоту". 05 мар 19:30 В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов 05 мар 17:44 В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН 05 мар 17:41 В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной 05 мар 15:24 Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию 05 мар 15:22 В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы"
2°C
$
66,19
73,68
06 марта 13:24
06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова 06 мар 10:47 Родители дошкольников оценили качество питания в детских садах 06 мар 10:45 Появился первый кандидат на должность сити-менеджера города Кирова 06 мар 10:42 В правительстве назвали причины плохого состояния дорог в Кирове и районах 06 мар 10:06 В Лянгасово "УАЗ" врезался в "Тойоту". 05 мар 19:30 В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов 05 мар 17:44 В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН 05 мар 17:41 В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной 05 мар 15:24 Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию 05 мар 15:22 В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы"
В правительстве назвали причины плохого состояния дорог в Кирове и районах

В правительстве назвали причины плохого состояния дорог в Кирове и районах

Сегодня, 10:42
201
Альбина Самигуллина
В правительстве назвали причины плохого состояния дорог в Кирове и районах


Ситуация с дорожным покрытием в городе и области вызывает большие вопросы. Что намерены делать ответственные лица, обсудили в Правительстве области.

Аномально теплая зима, высокая влажность, постоянные перепады температур - посредством этих признаков и сформировалась дорожная ситуация, которую мы можем сейчас видеть - ямы, трещины даже на тех дорогах, которые сделаны в прошлом году. Но даже в таких условиях подрядные организации не дремлют.

СЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ОБЛАСТНОГО ДОРОЖНОГО КОМИТЕТА:
«Систематически производится нашими сотрудниками выезды на все направления по опорной сети, и определяются участки, которые необходимо ставить на ремонты в этом году и устранение деформаций. Ямочность - имеет место быть, действительно, но аварийная ямочность устраняется систематически в течение, грубо говоря, суток».

Но это касается дорог только региональных. В рамках нац. проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" работы будут проводиться на 79 объектах общей протяженностью 135,6 километров, бюджет - 2,5 миллиарда. А весь объем Дорожного фонда региона составит 8 миллиардов рублей, 25 районов получат субсидию на ремонт дорог местного значения.

ЮРИЙ ШЕВЕЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний момент объекты ремонта формируются с учетом того, что мы видим по погодно-климатическим условиям, по состоянию дорожной сети, объекты находятся в формировании, разрабатываются сметы, проводятся экспертизы, и, я полагаю, что мы выйдем на контракты в апреле-месяце с тем, чтобы своевременно выполнить все необходимые процедуры на автомобильных дорогах».

В ряде объектов по Кирову будет использоваться более качественная асфальтобетонная смесь. Также речь шла о создании нового регионального проекта "Аварийные мосты". На сегодняшний день в регионе выявлено 97 таких объектов. Его планируют запустить со следующего года.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама