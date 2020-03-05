Прямой эфир
06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова 06 мар 10:47 Родители дошкольников оценили качество питания в детских садах 06 мар 10:45 Появился первый кандидат на должность сити-менеджера города Кирова 06 мар 10:42 В правительстве назвали причины плохого состояния дорог в Кирове и районах 06 мар 10:06 В Лянгасово "УАЗ" врезался в "Тойоту". 05 мар 19:30 В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов 05 мар 17:44 В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН 05 мар 17:41 В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной 05 мар 15:24 Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию 05 мар 15:22 В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы"
2°C
$
66,19
73,68
06 марта 13:24
06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова 06 мар 10:47 Родители дошкольников оценили качество питания в детских садах 06 мар 10:45 Появился первый кандидат на должность сити-менеджера города Кирова 06 мар 10:42 В правительстве назвали причины плохого состояния дорог в Кирове и районах 06 мар 10:06 В Лянгасово "УАЗ" врезался в "Тойоту". 05 мар 19:30 В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов 05 мар 17:44 В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН 05 мар 17:41 В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной 05 мар 15:24 Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию 05 мар 15:22 В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы"
Появился первый кандидат на должность сити-менеджера города Кирова

Появился первый кандидат на должность сити-менеджера города Кирова

Сегодня, 10:45
172
Появился первый кандидат на должность сити-менеджера города Кирова


Появился первый кандидат на должность сити-менеджера. Альберт Бикалюк депутат  кировской городской думы сегодня подал документы в конкурсную комиссию. Отметим, что отбор кандидатов состоится 16-го марта.

Пока других желающих нет. Отметим, что чаще всего в качестве основного претендента на пост главы города называется Дмитрий Осипов, который сейчас является исполняющим обязанности заместителя главы. Между тем некоторые депутаты считают, что выборы сити-менеджера необходимо отложить. Процесс предлагается запустить после внесения поправок в Конституцию, за которые предстоит голосовать 22 апреля.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама