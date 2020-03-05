Появился первый кандидат на должность сити-менеджера города Кирова

Появился первый кандидат на должность сити-менеджера. Альберт Бикалюк депутат кировской городской думы сегодня подал документы в конкурсную комиссию. Отметим, что отбор кандидатов состоится 16-го марта.Пока других желающих нет. Отметим, что чаще всего в качестве основного претендента на пост главы города называется Дмитрий Осипов, который сейчас является исполняющим обязанности заместителя главы. Между тем некоторые депутаты считают, что выборы сити-менеджера необходимо отложить. Процесс предлагается запустить после внесения поправок в Конституцию, за которые предстоит голосовать 22 апреля.