130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова

Со дня рождения Вячеслава Молотова исполняется 130 лет. На малой родине выдающегося политического деятеля, в городе Нолинске, к юбилею проходит научная конференция и показываются уникальные экспонаты, переданные из семейного архива Вячеслава Никонова, внука сталинского наркома.Музей частный, содержится на средства потомков Молотова. Экспозиция компактно размещается в 2 комнатах. Причем эти предметы не собирались долгие годы краеведами, у них немного другая судьба.На фотографиях конца 30-х годов видно Молотова во время визитов в Германию, его встречи с руководством Рейха, подписание знаменитого пакта о ненападении. К этому документу участники исторической конференции в Нолинске выразили вполне четкое отношение.В честь Молотова в советское время о назывались города, улицы и школы. Сам Нолинск долгое время назывался Молотовск. Посетители музея слушают песни в честь великого наркома, по желанию ставится пластинка.Любопытно что величальная застольная песня Молотову звучит на проигрывателе для граммпластинок, который был выпущен на фабрике имени Молотова. Среди экспозиции почти нет предметов, добавленных просто для создания исторического антуража, практически все - вещи прямо или косвенно связанные с семьей Молотова, с его родом и его историей.