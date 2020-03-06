Общественники предлагают в Кирове установить устройства для мониторинга состояния воздуха

Каждую весну ветер гоняет по Кирову песок, которым обильно посыпают дороги и тротуары в гололед. Общественники предлагают установить устройства для мониторинга состояния воздуха. На основании независимых экспертных заключений можно будет повлиять на решения в этой сфере.
Приборы, определяющие индекс качества воздуха, активисты планируют разместить в нескольких точках города. Результаты будут отображаться на одном из онлайн-сервисов в режиме реального времени. Главная цель проекта - сделать данные о состоянии воздуха, которым мы дышим, открытыми для всех горожан. И уже на основе независимых экспертных заключений доказывать серьезность проблемы.
ИГОРЬ БАГИН, ОРГАНИЗАТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ:
«Мы это уже проходили, то есть, когда мы говорим, что воздух грязный, нам говорят, что на самом деле воздух не грязный, семь станций в Кирове установлены, они общую фракцию пыли считают и превышения ПДК нет, но, когда будут на руках какие-то цифры, нам будет уже проще общаться с чиновниками. Мы можем на основе этих данных подсказывать какие-то решения, предложения».
Индекс вычисляется по всем воздушным загрязнителям. Основной - содержание мелкодисперсных РМ2.5, так обозначают эти частицы. К ним относятся кусочки сажи, асфальта, автомобильных покрышек, а также соли, кислоты, металлы. Вместе с тем, специалисты Роспотребнадзора отмечают, что при анализе многолетних данных среднегодовые концентрации в Кирове не превышали предельно допустимых.
ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Может ли он определить те вещества, которые хотят определить в атмосферном воздухе, с этого надо начинать, и если это прибор бытового плана, ориентироваться на его результаты ни в коем случае нельзя. И эти PM - очень дорогостоящее исследование, у нас единичные лаборатории в РФ такими методами исследований».
В настоящее время сотрудники кировского Центра гигиены и эпидемиологии используют газоанализаторы - приборы прямого действия. Если раньше они отбирали химические вещества и везли их для исследования в лабораторию, то сейчас видят содержание того или иного загрязняющего вещества на точке отбора. Есть и еще один прибор - сразу на 28 веществ. По программе социально-гигиенического мониторинга атмосферный воздух в Кирове исследуется дважды в месяц на восьми точках, на шести из них - по сокращенной программе, на соответствие максимально разовым концентрациям.
ЕЛЕНА ПЕРМИНОВА, ВРАЧ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ:
«Взвешенные вещества, оксид углерода, оксид азота, диоксид серы и специфические вещества для нашего города - формальдегид, аммиак, сероводород. Также происходит по полной программе, на соответствие среднесуточным концентрациям, тоже ежемесячно, исследования атмосферного воздуха в двух точках города, там добавляется еще одно загрязняющее вещество – фенол».
Активисты признают, что их будущие измерения станут лишь основой для сигнальной сети загрязнения воздуха в режиме реального времени. Подобные системы мониторинга уже созданы в Ленинградской, Московской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Красноярском крае. Удастся ли реализовать проект в нашем регионе, покажет время.