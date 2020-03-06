Общественники предлагают в Кирове установить устройства для мониторинга состояния воздуха

Каждую весну ветер гоняет по Кирову песок, которым обильно посыпают дороги и тротуары в гололед. Общественники предлагают установить устройства для мониторинга состояния воздуха. На основании независимых экспертных заключений можно будет повлиять на решения в этой сфере.Приборы, определяющие индекс качества воздуха, активисты планируют разместить в нескольких точках города. Результаты будут отображаться на одном из онлайн-сервисов в режиме реального времени. Главная цель проекта - сделать данные о состоянии воздуха, которым мы дышим, открытыми для всех горожан. И уже на основе независимых экспертных заключений доказывать серьезность проблемы.Индекс вычисляется по всем воздушным загрязнителям. Основной - содержание мелкодисперсных РМ2.5, так обозначают эти частицы. К ним относятся кусочки сажи, асфальта, автомобильных покрышек, а также соли, кислоты, металлы. Вместе с тем, специалисты Роспотребнадзора отмечают, что при анализе многолетних данных среднегодовые концентрации в Кирове не превышали предельно допустимых.В настоящее время сотрудники кировского Центра гигиены и эпидемиологии используют газоанализаторы - приборы прямого действия. Если раньше они отбирали химические вещества и везли их для исследования в лабораторию, то сейчас видят содержание того или иного загрязняющего вещества на точке отбора. Есть и еще один прибор - сразу на 28 веществ. По программе социально-гигиенического мониторинга атмосферный воздух в Кирове исследуется дважды в месяц на восьми точках, на шести из них - по сокращенной программе, на соответствие максимально разовым концентрациям.Активисты признают, что их будущие измерения станут лишь основой для сигнальной сети загрязнения воздуха в режиме реального времени. Подобные системы мониторинга уже созданы в Ленинградской, Московской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Красноярском крае. Удастся ли реализовать проект в нашем регионе, покажет время.