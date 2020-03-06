О необычных увлечениях жительниц региона

Звонить в колокола на башне, бурить лед и шить костюмы 15го века - такие необычные увлечения есть у кировчанок.С колоколами звонарь Дарья Стромова обращается уверенно, словно опытный музыкант. Глядя на девушку, трудно поверить, что впервые на колокольню она поднялась всего год назад вместе с экскурсией. Тогда у Дарьи появилось новое увлечение.С тяжелым буром Ольга Никитина обращается играючи. Пробурить лунку в толстом льду для девушки не проблема. Рыбалкой увлекается с самого детства, всем тонкостям рыбной ловли ее обучил отец. Теперь очень часто на льду Ольга бывает единственной женщиной, но улов у нее не меньше, чем у мужчин.Такой костюм можно было увидеть во Фландрии в 15м веке. Елена Андросова сшила его по картине средневекового художника. Изготовлением исторических костюмов девушка занимается уже пять лет. Костюмы отправляет на фестивали и реконструкции по всей стране. Своей любимой исторической эпохой называет средневековье.На создание одного костюма уходит от недели до месяца. Вместе с друзьями Елена Андросова и сама участвует в фестивалях, так что впереди у нее, как и у костюмов, много интересного.