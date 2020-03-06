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06 мар 17:59 О необычных увлечениях жительниц региона 06 мар 17:56 Кировчане обеспокоены подорожанием медицинских масок в аптеках 06 мар 17:53 В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах 06 мар 15:43 Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионате Мира по фигурному катанию 06 мар 15:40 Выставка Виктора Путинцева «С любовью к жизни» в Выставочном зале художественного музея 06 мар 15:35 Общественники предлагают в Кирове установить устройства для мониторинга состояния воздуха 06 мар 15:34 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе 06 мар 15:31 В Кирове в подвале дома на Чапаева началась «капель» 06 мар 15:28 Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий 06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова
О необычных увлечениях жительниц региона

О необычных увлечениях жительниц региона

Сегодня, 17:59
216
Александра Гуляева
О необычных увлечениях жительниц региона


Звонить в колокола на башне, бурить лед и шить костюмы 15го века - такие необычные увлечения есть у кировчанок.

С колоколами звонарь Дарья Стромова обращается уверенно, словно опытный музыкант. Глядя на девушку, трудно поверить, что впервые на колокольню она поднялась всего год назад  вместе с экскурсией. Тогда у Дарьи появилось новое увлечение.

ДАРЬЯ СТРОМОВА, ЗВОНАРЬ СВЯТО-СЕРАФИМОВСКОГО СОБОРА:
«Я начала ходить на занятия, учиться колокольному звону,  потом наши занятия со звонарем Свято-Серафимовского собора переросли в дружбу. А сейчас мы уже несколько месяцев как женаты. Поэтому я вышла замуж за звонаря и стала звонарём».

С тяжелым буром Ольга Никитина обращается играючи. Пробурить лунку в толстом льду для девушки не проблема. Рыбалкой увлекается с самого детства, всем тонкостям рыбной ловли ее обучил отец. Теперь очень часто на льду Ольга бывает единственной женщиной, но улов у нее не меньше, чем у мужчин.

ОЛЬГА НИКИТИНА, РЫБАЧКА:
«Кто-то посмеивается, а кто-то всерьез. Конкурент тоже. Я справляюсь, я люблю бурить. Для меня рыбалка - это не то, что пришел, сел на место, а именно походить по реке, побурлить лунок побольше, поискать рыбку».
 
Такой костюм можно было увидеть во Фландрии в 15м веке. Елена Андросова сшила его по картине средневекового художника. Изготовлением исторических костюмов девушка занимается уже пять лет. Костюмы отправляет на фестивали и реконструкции по всей стране. Своей любимой исторической эпохой называет средневековье.

ЕЛЕНА АНДРОСОВА, СОЗДАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ:
«Оно имеет вот такой отрезной лиф, характерный для 15го века, шелковые рукава, которые пристегиваются на булавки, вот такой пояс с двумя концевиками, который тоже характерен для второй половины 15го века».

На создание одного костюма уходит от недели до месяца. Вместе с друзьями Елена Андросова и сама участвует в фестивалях, так что впереди у нее, как и у костюмов, много интересного.
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