О необычных увлечениях жительниц региона

Звонить в колокола на башне, бурить лед и шить костюмы 15го века - такие необычные увлечения есть у кировчанок.
С колоколами звонарь Дарья Стромова обращается уверенно, словно опытный музыкант. Глядя на девушку, трудно поверить, что впервые на колокольню она поднялась всего год назад вместе с экскурсией. Тогда у Дарьи появилось новое увлечение.
ДАРЬЯ СТРОМОВА, ЗВОНАРЬ СВЯТО-СЕРАФИМОВСКОГО СОБОРА:
«Я начала ходить на занятия, учиться колокольному звону, потом наши занятия со звонарем Свято-Серафимовского собора переросли в дружбу. А сейчас мы уже несколько месяцев как женаты. Поэтому я вышла замуж за звонаря и стала звонарём».
С тяжелым буром Ольга Никитина обращается играючи. Пробурить лунку в толстом льду для девушки не проблема. Рыбалкой увлекается с самого детства, всем тонкостям рыбной ловли ее обучил отец. Теперь очень часто на льду Ольга бывает единственной женщиной, но улов у нее не меньше, чем у мужчин.
ОЛЬГА НИКИТИНА, РЫБАЧКА:
«Кто-то посмеивается, а кто-то всерьез. Конкурент тоже. Я справляюсь, я люблю бурить. Для меня рыбалка - это не то, что пришел, сел на место, а именно походить по реке, побурлить лунок побольше, поискать рыбку».
Такой костюм можно было увидеть во Фландрии в 15м веке. Елена Андросова сшила его по картине средневекового художника. Изготовлением исторических костюмов девушка занимается уже пять лет. Костюмы отправляет на фестивали и реконструкции по всей стране. Своей любимой исторической эпохой называет средневековье.
ЕЛЕНА АНДРОСОВА, СОЗДАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ:
«Оно имеет вот такой отрезной лиф, характерный для 15го века, шелковые рукава, которые пристегиваются на булавки, вот такой пояс с двумя концевиками, который тоже характерен для второй половины 15го века».
На создание одного костюма уходит от недели до месяца. Вместе с друзьями Елена Андросова и сама участвует в фестивалях, так что впереди у нее, как и у костюмов, много интересного.