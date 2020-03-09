В Кирове запустили новые лифты после 8 месяцев ремонта. Три новых подъемника наконец были установлены в доме на улице Свободы, 116.Жители дома, среди которых немало пожилых людей, были лишены возможности пользоваться лифтами 8 месяцев.Люди неоднократно жаловались на задержку работ, пока наконец в ситуацию не вмешалась прокуратура. Замена оборудования проводилась по программе капитального ремонта.В 2019 году в Кировской области по данной программе заменили 188 лифтов. 18 лифтов в 8 многоквартирных домах были заменены с задержкой установленных сроков (на всех объектах подрядчиком выступило предприятие «Высота 43»).