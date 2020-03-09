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10 марта 18:18
10 мар 18:18 Обзор происшествий прошедших выходных дней в Кирове 10 мар 18:17 К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова допущены 3 кандидата 10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние. 09 мар 14:25 Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу.
В Кирове запустили новые лифты после 8 месяцев ремонта.

В Кирове запустили новые лифты после 8 месяцев ремонта.

Вчера, 13:19
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В Кирове запустили новые лифты после 8 месяцев ремонта.

В Кирове запустили новые лифты после 8 месяцев ремонта. Три новых подъемника наконец были установлены в доме на улице Свободы, 116.

Жители дома, среди которых немало пожилых людей, были лишены возможности пользоваться лифтами 8 месяцев.

Люди неоднократно жаловались на задержку работ, пока наконец в ситуацию не вмешалась прокуратура. Замена оборудования проводилась по программе капитального ремонта.

В 2019 году в Кировской области по данной программе заменили 188 лифтов. 18 лифтов в 8 многоквартирных домах были заменены с задержкой установленных сроков (на всех объектах подрядчиком выступило предприятие «Высота 43»).
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