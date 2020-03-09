В Малмыжском районе открыли мемориальную доску сотруднику милиции, погибшему на Северном Кавказе. Рамиль Садиков погиб 6 июля 2001 года в Чеченской Республике.Подразделение старшего сержанта милиции проводило спецоперацию, входе которой Рамиль Садиков подорвался на фугасе.Рамиль Рашитович родился и вырос в селе Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района. На доме, где он жил, и была установлена мемориальная доска.На торжественном открытии мемориальной доски присутствовали мать погибшего милиционера Рауфа Садиковна Ахтямова, а также ветераны, сотрудники полиции, представители объединения "Боевое братство", общественность, школьники и односельчане.