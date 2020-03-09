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10 марта 18:18
10 мар 18:18 Обзор происшествий прошедших выходных дней в Кирове 10 мар 18:17 К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова допущены 3 кандидата 10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние. 09 мар 14:25 Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу.
В Малмыжском районе открыли мемориальную доску сотруднику милиции, погибшему на Северном Кавказе.

В Малмыжском районе открыли мемориальную доску сотруднику милиции, погибшему на Северном Кавказе.

Вчера, 13:37
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В Малмыжском районе открыли мемориальную доску сотруднику милиции, погибшему на Северном Кавказе.


В Малмыжском районе открыли мемориальную доску сотруднику милиции, погибшему на Северном Кавказе. Рамиль Садиков погиб 6 июля 2001 года в Чеченской Республике.

Подразделение старшего сержанта милиции проводило спецоперацию, входе которой Рамиль Садиков подорвался на фугасе.

Рамиль Рашитович родился и вырос в селе Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района. На доме, где он жил, и была установлена мемориальная доска.

На торжественном открытии мемориальной доски присутствовали мать погибшего милиционера Рауфа Садиковна Ахтямова, а также ветераны, сотрудники полиции, представители объединения "Боевое братство", общественность, школьники и односельчане. 
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