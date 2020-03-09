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10 марта 18:18
10 мар 18:18 Обзор происшествий прошедших выходных дней в Кирове 10 мар 18:17 К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова допущены 3 кандидата 10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние. 09 мар 14:25 Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу.
В Кировской oбласти закрыли все ледовые переправы.

В Кировской oбласти закрыли все ледовые переправы.

Вчера, 13:43
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В Кировской oбласти закрыли все ледовые переправы.

В Кировской oбласти закрыли все ледовые переправы. Последняя из действующих ранее переправ была закрыта в п. Лебяжье.

Напомним, нынешней зимой в регионе функционировали 5 ледовых переправ для автотранспорта: в г. Котельнич, в пгт Лебяжье, в д. Тюм-Тюм и Русский Турек Уржумского района и с. Сорвижи Арбажского района. Все переправы - через реку Вятку.

Происшествий во время эксплуатации переправ не зарегистрировано.

Управление гражданской защиты напоминает: в настоящее время выходить на лед крайне опасно. Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 7 см в пресной воде.

Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней подряд, то прочность льда снижается на 25 %.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, прочность белого в 2 раза ниже, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед не надежен.
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