В Кировской oбласти закрыли все ледовые переправы. Последняя из действующих ранее переправ была закрыта в п. Лебяжье.Напомним, нынешней зимой в регионе функционировали 5 ледовых переправ для автотранспорта: в г. Котельнич, в пгт Лебяжье, в д. Тюм-Тюм и Русский Турек Уржумского района и с. Сорвижи Арбажского района. Все переправы - через реку Вятку.Происшествий во время эксплуатации переправ не зарегистрировано.Управление гражданской защиты напоминает: в настоящее время выходить на лед крайне опасно. Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 7 см в пресной воде.Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней подряд, то прочность льда снижается на 25 %.Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, прочность белого в 2 раза ниже, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед не надежен.