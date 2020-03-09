В Кирове начинается выездная вакцинация против бешенства. Вакцинация пройдет с 11 марта по 28 апреля 2020 года.Отметим, что бесплатная вакцинация против бешенства будет проводиться только у идентифицированных животных (чип, бирка, клеймо и др.). В каждом районе города определено от 15 до 30 мест, где будут работать специалисты.График выездов размещен на сайте Кировской областной станции по борьбе с болезнями животных.В случае отсутствия идентификации животного ветеринары проведут чипирование на месте выезда по желанию владельца животного.Согласно новому ветеринарному законодательству, владельцы домашних животных обязаны идентифицировать и вакцинировать своих животных от бешенства.В случае нарушения действующего ветеринарного законодательства предусмотрено назначение административного наказания в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.