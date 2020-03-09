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10 марта 18:18
10 мар 18:18 Обзор происшествий прошедших выходных дней в Кирове 10 мар 18:17 К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова допущены 3 кандидата 10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние. 09 мар 14:25 Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу.
В Кирове начинается выездная вакцинация против бешенства.

В Кирове начинается выездная вакцинация против бешенства.

Вчера, 13:50
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В Кирове начинается выездная вакцинация против бешенства.

В Кирове начинается выездная вакцинация против бешенства. Вакцинация пройдет с 11 марта по 28 апреля 2020 года. 

Отметим, что бесплатная вакцинация против бешенства будет проводиться только у идентифицированных животных (чип, бирка, клеймо и др.). В каждом районе города определено от 15 до 30 мест, где будут работать специалисты.

График выездов размещен на сайте Кировской областной станции по борьбе с болезнями животных.

В случае отсутствия идентификации животного ветеринары проведут чипирование на месте выезда по желанию владельца животного.

Согласно новому ветеринарному законодательству, владельцы домашних животных обязаны идентифицировать и вакцинировать своих животных от бешенства.

В случае нарушения действующего ветеринарного законодательства предусмотрено назначение административного наказания в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.
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