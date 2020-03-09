В Кировской области зафиксирован подъем уровня воды в Вятке. Наибольший подъем уровня воды в р. Вятке наблюдался по гидропосту в с. Красноглинье (Омутнинский район).За сутки река прибыла на 9 см и составила 148 cм. над нулем поста.По данным многолетних наблюдений, на 9 марта минимальный уровень (84) был зафиксирован в 2011 году, максимальный (137) - в 2016 году. По мнению специалистов, для начала марта подобный подъем воды - очередная погодная аномалия.В черте г. Кирова уровень воды в реке Вятка по данным гидропоста составляет -6 cм. над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 1 см.В целом подьем уровня воды в Вятке наблюдается практически на всех гидропостах. В течение суток на 2-3 см вода поднялась в Нагорском районе, Слободском, Котельниче, Аркуле и Вятских Полянах.