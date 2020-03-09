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10 марта 18:18
10 мар 18:18 Обзор происшествий прошедших выходных дней в Кирове 10 мар 18:17 К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова допущены 3 кандидата 10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние. 09 мар 14:25 Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу.
В Кировской области зафиксирован подъем уровня воды в Вятке.

В Кировской области зафиксирован подъем уровня воды в Вятке.

Вчера, 14:13
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В Кировской области зафиксирован подъем уровня воды в Вятке.

В Кировской области зафиксирован подъем уровня воды в Вятке. Наибольший подъем уровня воды в р. Вятке наблюдался по гидропосту в с. Красноглинье (Омутнинский район).

За сутки река прибыла на 9 см и составила 148 cм. над нулем поста.

По данным многолетних наблюдений, на 9 марта минимальный уровень (84) был зафиксирован в 2011 году, максимальный (137) - в 2016 году. По мнению специалистов, для начала марта подобный подъем воды - очередная погодная аномалия.

В черте г. Кирова уровень воды в реке Вятка по данным гидропоста составляет -6 cм. над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 1 см.

В целом подьем уровня воды в Вятке наблюдается практически на всех гидропостах. В течение суток на 2-3 см вода поднялась в Нагорском районе, Слободском, Котельниче, Аркуле и Вятских Полянах. 
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