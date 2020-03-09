Жители Кировской области увидят суперлуние. Это красивое астрономическое явление будет происходить с вечера 9 марта до утра 10 марта.Оно возникает, когда полнолуние происходит незадолго до или после прохождения Луной ближайшей к Земле точки орбиты.В этот момент естественный спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче.По словам астрофизиков, мартовское суперлуние станет одним из наиболее ярких в текущем году из-за минимального временного расстояния между двумя астрономическими объектами.Полнолуние начнется в 20:48 (мск), 10 марта в 9:28 Луна максимально близко подойдёт к Земле. Расстояние от центра Земли до центра Луны сократится до 357 127 километров.В такие периоды у чувствительных людей могут наблюдаться перепады в настроении. Также возможны различные неблагоприятные природные процессы: тектонические, вулканические и тд.