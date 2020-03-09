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10 марта 18:18
10 мар 18:18 В Вятке зафиксирован аномальный подъем уровня воды 10 мар 18:18 Обзор происшествий прошедших выходных дней в Кирове 10 мар 18:17 К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова допущены 3 кандидата 10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние.
Жители Кировской области увидят суперлуние.

Жители Кировской области увидят суперлуние.

Вчера, 20:42
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Жители Кировской области увидят суперлуние.

Жители Кировской области увидят суперлуние. Это красивое астрономическое явление будет происходить с вечера 9 марта до утра 10 марта.

Оно возникает, когда полнолуние происходит незадолго до или после прохождения Луной ближайшей к Земле точки орбиты.

В этот момент естественный спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче.

По словам астрофизиков, мартовское суперлуние станет одним из наиболее ярких в текущем году из-за минимального временного расстояния между двумя астрономическими объектами.

Полнолуние начнется в 20:48 (мск), 10 марта в 9:28 Луна максимально близко подойдёт к Земле. Расстояние от центра Земли до центра Луны сократится до 357 127 километров.

В такие периоды у чувствительных людей могут наблюдаться перепады в настроении. Также возможны различные неблагоприятные природные процессы: тектонические, вулканические и тд. 
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