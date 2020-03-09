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10 марта 18:18
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К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам

К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам

Сегодня, 10:37
182
Артем Макаров
К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам


Легендарному космонавту Виктору Савиных исполнилось 80 лет. Земляки Виктора Петровича - сотрудники детского космоцентра, к дню рождения покорителя космоса обновили экспозицию, посвященную его полетам.

- Виктор Петрович в своей книге назвал его мой электронный друг.

Этот калькулятор сослужил добрую службу космонавтам Виктору Савиных и Владимиру Джанибекову. Благодаря этому прибору Виктор Петрович смог сделать расчеты, необходимые для того, чтобы состыковаться с аварийной станцией "Салют-7".

АРТЁМ ЗБОЕВ, ЭКСКУРСОВОД ДЕТСКОГО КОСМИЧЕСКОГО  ЦЕНТРА ИМ. В.П. САВИНЫХ:
«В это время станция летела в неуправляемом режиме. Поэтому приходилось подсчитывать расстояние, а также скорость вручную. Как раз для этой цели был необходим такой микрокалькулятор».

Дважды герой Советского Союза Виктор Савиных 7 марта празднует 80-тилетие. В Детском космическом центре на выставке, посвященной жизни Виктора Петровича, представлены личные вещи, а фотографии, инструменты и многое другое.

АРТЁМ ЗБОЕВ, ЭКСКУРСОВОД ДЕТСКОГО КОСМИЧЕСКОГО  ЦЕНТРА ИМ. В.П. САВИНЫХ:
«К его дню рождения мы обновили часть экспонатов. Добавили новые предметы одежды, экспонаты со станции "Салют-7". То, что будет интересно нашим посетителям».

Среди экспонатов немало письменных материалов. Это не только статьи и заметки из советских газет, но и документы.

АРТЁМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот журнал принадлежал Виктору Петровичу Савиных. Вообще, зеленую книжечку можно назвать библией бортинженера. В этом справочнике описано, как должен действовать экипаж, который находится на борту станции "Салют-7"».

Этим справочником пользовался Виктор Петрович, когда восстанавливал работу аварийного "салюта". Сегодня - он экспонат музея и с его содержанием могут познакомиться кировские школьники. История спасения станции "Салют-7" и другие подвиги вятского космонавта Виктора Савиных до сих пор вдохновляют многих детей и взрослых.
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