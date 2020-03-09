К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам

Легендарному космонавту Виктору Савиных исполнилось 80 лет. Земляки Виктора Петровича - сотрудники детского космоцентра, к дню рождения покорителя космоса обновили экспозицию, посвященную его полетам.
- Виктор Петрович в своей книге назвал его мой электронный друг.
Этот калькулятор сослужил добрую службу космонавтам Виктору Савиных и Владимиру Джанибекову. Благодаря этому прибору Виктор Петрович смог сделать расчеты, необходимые для того, чтобы состыковаться с аварийной станцией "Салют-7".
АРТЁМ ЗБОЕВ, ЭКСКУРСОВОД ДЕТСКОГО КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМ. В.П. САВИНЫХ:
«В это время станция летела в неуправляемом режиме. Поэтому приходилось подсчитывать расстояние, а также скорость вручную. Как раз для этой цели был необходим такой микрокалькулятор».
Дважды герой Советского Союза Виктор Савиных 7 марта празднует 80-тилетие. В Детском космическом центре на выставке, посвященной жизни Виктора Петровича, представлены личные вещи, а фотографии, инструменты и многое другое.
АРТЁМ ЗБОЕВ, ЭКСКУРСОВОД ДЕТСКОГО КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМ. В.П. САВИНЫХ:
«К его дню рождения мы обновили часть экспонатов. Добавили новые предметы одежды, экспонаты со станции "Салют-7". То, что будет интересно нашим посетителям».
Среди экспонатов немало письменных материалов. Это не только статьи и заметки из советских газет, но и документы.
АРТЁМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот журнал принадлежал Виктору Петровичу Савиных. Вообще, зеленую книжечку можно назвать библией бортинженера. В этом справочнике описано, как должен действовать экипаж, который находится на борту станции "Салют-7"».
Этим справочником пользовался Виктор Петрович, когда восстанавливал работу аварийного "салюта". Сегодня - он экспонат музея и с его содержанием могут познакомиться кировские школьники. История спасения станции "Салют-7" и другие подвиги вятского космонавта Виктора Савиных до сих пор вдохновляют многих детей и взрослых.