К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам

Легендарному космонавту Виктору Савиных исполнилось 80 лет. Земляки Виктора Петровича - сотрудники детского космоцентра, к дню рождения покорителя космоса обновили экспозицию, посвященную его полетам.Этот калькулятор сослужил добрую службу космонавтам Виктору Савиных и Владимиру Джанибекову. Благодаря этому прибору Виктор Петрович смог сделать расчеты, необходимые для того, чтобы состыковаться с аварийной станцией "Салют-7".Дважды герой Советского Союза Виктор Савиных 7 марта празднует 80-тилетие. В Детском космическом центре на выставке, посвященной жизни Виктора Петровича, представлены личные вещи, а фотографии, инструменты и многое другое.Среди экспонатов немало письменных материалов. Это не только статьи и заметки из советских газет, но и документы.Этим справочником пользовался Виктор Петрович, когда восстанавливал работу аварийного "салюта". Сегодня - он экспонат музея и с его содержанием могут познакомиться кировские школьники. История спасения станции "Салют-7" и другие подвиги вятского космонавта Виктора Савиных до сих пор вдохновляют многих детей и взрослых.