Киров готовится к 75-летию Великой Победы. Праздничные торжества пройдут на Театральной площади, у Вечного огня, в Александровском саду и Кочуровском парке.Праздничный парад в областном центре начнется в 10 утра. И уже с 20 марта в воинских соединениях будут готовиться к торжественному маршу. Общегарнизонные тренировки на Театральной площади начнутся с 8 апреля, 7 мая - генеральная репетиция. Прохождение колонн будут снимать с помощью беспилотника, чтобы увидеть ошибки. Кроме военных и сотрудников правоохранительных органов, к параду готовятся ветераны боевых действий, казаки, а также кировские юнармейцы и кадеты.Киров к празднику будет оформлен в едином стиле. Материалы размещены на сайте горадминистрации, элементы брендбука предлагают использовать также предприятиям и организациям, и не только в областном центре. Готовятся к 75-летию Великой Победы и кировские архивы. Началось создание электронного комплекса документов. Уже опубликованы списки эвакуированных, а также списки участников Великой Отечественной войны, награжденных правительственными наградами, но не получивших их в связи со смертью. Готовится к изданию альбом фотографий фронтового корреспондента Даниила Федоровича Онохина.Праздничные мероприятия 9-го мая будут проходить на Театральной площади, в Парке Победы, в Александровском саду , Кочуровском парке, в Нововятском районе. Всего будет задействовано 19 площадок. Состоится шествие "Бессмертного полка", также по городу проедут троллейбус Победы и ретроавтомобили.