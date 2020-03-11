В Кировской области 17 марта в промышленную эксплуатацию запустят сервис «Умный проезд»

С января 2020-го в нашем городе проходило тестирование электронного сервиса "Умный проезд", который позволит кировчанам оплачивать льготный проезд банковскими картами. Тестирование прошло успешно и уже в этом месяце его запустят в эксплуатацию. О том, как действует сервис и что необходимо, чтобы воспользоваться новой услугой расскажем в нашем сюжете.Напомним, разработка сервиса "Умный проезд" в нашем регионе была начата в 2019 году в рамках исполнения поручения губернатора по упрощению процедур получения социально значимых услуг. В январе началось его тестирование, первыми, кто воспользовался услугой сервиса стали студенты и пенсионеры.С появлением сервиса "Умный проезд" время значительно сокращается. Никаких дополнительных справок и походов по разным инстанциям, для того чтобы воспользоваться правом льготного проезда, необходимо придти в мфц со своим паспортом, дать согласие на обработку персональных данных и показать банковскую карту платежной системы мир, которая у вас имеется, специально карту перевыпускать не нужно.Сегодня в ходе рабочего совещания Игорь Васильев одобрил запуск сервиса "Умный проезд", и уже с 17 марта этой услугой можно будет пользоваться всем льготным категориям граждан. Разработкой "Умного проезда" занимаются специалисты центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления, он является одним из первых умных сервисов, которые будут пополнять умные услуги, соответственно дав один раз согласие на обработку персональных данных, все последующие перспективные умные услуги будут подключаться автоматически.