Автомобилисты возмущены состоянием дороги от Кирова до Белой Холуницы

Плохие дороги - это тема, о которой кировчане не устают говорить из года в год. В этот раз дорожное покрытие на некоторых дорогах тает на глазах до такой степени, что от него практически ничего не осталось. Из Белой Холуницы - Альбина Самигуллина.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дорога, ведущая на Белую Холуницу, не просто разбитая, на ней нет живого места. На этом квадратном метре дороги ям больше, чем асфальта. И обратите внимание, с какой скоростью едут автомобили».
Возмущению водителей автомобилей нет предела - страдают все - и легковушки, и фуры. Паблики в социальных сетях пестрят записями о невозможности проезда по этой дороге. Практически все водители единогласны во мнении, что дорожное покрытие на федеральной трассе Р-243 отсутствует, и есть только лишь направление.
- Вы сами всё видите: тут дороги вообще нет, 1-2 передача. Не знаю, когда это всё сделают, это ещё неизвестно, а как ездить - тоже невозможно.
- Всё растаяло, проваливается всё, в общем, кошмарики.
Но есть в нашем регионе и слишком оптимистичные водители, которые, скорее всего, просто ездили по дорогам похуже этой.
- Как Вам дорога в целом?
- Хорошая.
Местные жители рассказали, что на Кинчинском мосту в 10 километрах от Белой Холуницы у большегруза отпало запасное колесо вместе с кронштейном, ущерб составил 30 тысяч рублей, но, чтобы его восполнить, нужно потратить большое количество времени, а также знать, куда обращаться. И в большинстве подобных случаев водители самостоятельно компенсируют ущерб. Больше всех не повезло перевозчикам, которые ездят из Белой Холуницы в другие населённые пункты. Они ежедневно по несколько раз осуществляют перевозки пассажиров.
- Никто ничего не делает, всё, вот машину жалко нам, все машины, не только я, вообще все.
НИКОЛАЙ СЮТКИН, ВОДИТЕЛЬ РЕЙСОВОГО АВТОБУСА:
«Можно считать, что каждый день ущерб, что-нибудь да отломится, то там тормозной шланг, там такие ямы, такие воронки, то ещё что-нибудь, то колесо пробьет, то рессору сломаем, постоянно что-нибудь по мелочам ремонт есть».
Пассажиры тоже не в восторге от проделанного пути, и не только из-за постоянной тряски, дело в том, что поездка занимает намного больше времени, чем планируется.
- Вообще ужасные дороги, мне сегодня надо было в 9 часов попасть сюда, чтобы уехать в Киров, а я попал в 9:25.
- Вы сейчас ехали, как вот Вам дорога?
- Ужасно, первый раз ехала сюда, в Белую Холуницу, дорога вообще ужасная.
- Видели когда-нибудь такое раньше?
- Нет, даже в Кирове, по-моему, лучше.
Директора автотранспортных предприятий не успевают подсчитывать причиненный ущерб, один только расход топлива увеличился, как минимум, на 15 процентов. У Сергея Чугунова в работе находится 6 газелей, курсирующих по межгороду.
СЕРГЕЙ ЧУГУНОВ, ДИРЕКТОР АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
«Рессоры, амортизаторы, колеса на выстрел - всё, постоянно. Тут в яму попал, тут тяга, тут это, тут здесь - всё, автобусы сыплются, они не предназначены для езды по таким дорогам».
Геннадий Зырянов посетовал на состояние дорог на сегодняшний день, а также предположил, почему дороги так часто разрушаются, и дело вовсе не в погодных условиях.
ГЕННАДИЙ ЗЫРЯНОВ, ДИРЕКТОР АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
«Проблема, я считаю, в том, что вот дорожное полотно состоит из определенного: подушка, а дальше - это одежда - асфальт, ну, вникать там в тонкости нам как потребителям, как бизнесу, так и частникам, нам кажется, что там что-то некачественное сделано вообще, асфальт варится, битум, ПГС, известковые добавки там вот для связки, концентрации, может температурный режим не выдержан, мы этого не знаем просто, правильно?».
Ответственные за состояние федеральных дорог лица прокомментировали ситуацию. И первое, что было сказано - ситуация под контролем, ничего экстраординарного не произошло. Разрушение произошло из-за аномальных погодных условий.
РИШАТ АБДРАШИТОВ, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ФКУ УПРДОР "ПРИКАМЬЕ":
«Все участки, которые сегодня обследованы, практически находятся на гарантии у наших подрядчиков. Подрядчики все действующие, успешные, с ними проведена работа. Никто не отказывается от своих гарантийных обязательств, ну и так, в принципе, не должно быть, я считаю, что долг наш - качественно и своевременно устранить все те неполадки, которые происходят».
Итог: дорогу обещают сделать к 1 июля, так как для того, чтобы производить работы, необходимо учитывать погодные условия -среднесуточная температура должна быть не ниже +10 градусов, а дорога должна полностью просохнуть. Добавим, что всего было разрушено около 40 километров дорог от Кирова и почти до границы с Пермским краем.