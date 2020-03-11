Автомобилисты возмущены состоянием дороги от Кирова до Белой Холуницы

Плохие дороги - это тема, о которой кировчане не устают говорить из года в год. В этот раз дорожное покрытие на некоторых дорогах тает на глазах до такой степени, что от него практически ничего не осталось. Из Белой Холуницы - Альбина Самигуллина.Возмущению водителей автомобилей нет предела - страдают все - и легковушки, и фуры. Паблики в социальных сетях пестрят записями о невозможности проезда по этой дороге. Практически все водители единогласны во мнении, что дорожное покрытие на федеральной трассе Р-243 отсутствует, и есть только лишь направление.Но есть в нашем регионе и слишком оптимистичные водители, которые, скорее всего, просто ездили по дорогам похуже этой.Местные жители рассказали, что на Кинчинском мосту в 10 километрах от Белой Холуницы у большегруза отпало запасное колесо вместе с кронштейном, ущерб составил 30 тысяч рублей, но, чтобы его восполнить, нужно потратить большое количество времени, а также знать, куда обращаться. И в большинстве подобных случаев водители самостоятельно компенсируют ущерб. Больше всех не повезло перевозчикам, которые ездят из Белой Холуницы в другие населённые пункты. Они ежедневно по несколько раз осуществляют перевозки пассажиров.Пассажиры тоже не в восторге от проделанного пути, и не только из-за постоянной тряски, дело в том, что поездка занимает намного больше времени, чем планируется.Директора автотранспортных предприятий не успевают подсчитывать причиненный ущерб, один только расход топлива увеличился, как минимум, на 15 процентов. У Сергея Чугунова в работе находится 6 газелей, курсирующих по межгороду.Геннадий Зырянов посетовал на состояние дорог на сегодняшний день, а также предположил, почему дороги так часто разрушаются, и дело вовсе не в погодных условиях.Ответственные за состояние федеральных дорог лица прокомментировали ситуацию. И первое, что было сказано - ситуация под контролем, ничего экстраординарного не произошло. Разрушение произошло из-за аномальных погодных условий.Итог: дорогу обещают сделать к 1 июля, так как для того, чтобы производить работы, необходимо учитывать погодные условия -среднесуточная температура должна быть не ниже +10 градусов, а дорога должна полностью просохнуть. Добавим, что всего было разрушено около 40 километров дорог от Кирова и почти до границы с Пермским краем.