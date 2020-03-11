Жители Истобенска обеспокоены растущей несанкционированной свалкой

Жители Истобенска обеспокоены разрастающейся свалкой. Отходы скидывают неподалеку от небольшой реки. Какова сегодня ситуация?
Обрезки, очистки и другой мусор. Эта свалка находится в черте Истобенска. Мусора становится все больше и больше.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«От этого места до въезда в Истобенск около 150 метров, примерно такое же расстояние до речки, которая протекает неподалеку. Местные жители опасаются, что вместе с грунтовыми водами, нечистоты попадут сначала в малую реку, а затем в Вятку».
Местные жители пожаловались на свалку общественным активистам.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Эта территория предназначена для выделения земельных участков многодетным семьям. Со слов местных жителей данную свалку организовывают сотрудники предприятия, которое занимается переработкой солено-квашенной продукции».
Общественные активисты предполагают, кто является организатором свалки. Они собираются привлечь виновных к ответственности.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«В настоящее время по данному факту мы направили в региональное министерство охраны окружающей среды свое обращение для того, чтобы была проведена проверка, установлен виновный и привлечен к ответственности».
Жители Истобенска опасаются, что помимо органических отходов здесь появится и другой мусор, который ударит по экологии гораздо сильнее.