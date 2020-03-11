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12 марта 22:14
12 мар 17:45 В Слободском начались уникальные работы по реставрации старинных печей 12 мар 17:43 Жители Истобенска обеспокоены растущей несанкционированной свалкой 12 мар 15:19 Автомобилисты возмущены состоянием дороги от Кирова до Белой Холуницы 12 мар 15:12 В Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, в котором погибли 4 человека 12 мар 12:34 МХК «Олимпия» завершила сезон крупным поражением. 12 мар 12:15 Житель Кирова, получивший травмы из-за падения дерева, пытается добиться справедливости 12 мар 12:08 О мерах профилактики против коронавируса в Кирове 12 мар 10:34 В Кировской области 17 марта в промышленную эксплуатацию запустят сервис «Умный проезд» 11 мар 17:51 В Кирове прошли соревнования по суперкроссу 11 мар 17:49 Полиция задержала серийного вора, похищавшего деньги из храмов
Жители Истобенска обеспокоены растущей несанкционированной свалкой

Жители Истобенска обеспокоены растущей несанкционированной свалкой

Сегодня, 17:43
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Артем Макаров
Жители Истобенска обеспокоены растущей несанкционированной свалкой


Жители Истобенска обеспокоены разрастающейся свалкой. Отходы скидывают неподалеку от небольшой реки. Какова сегодня ситуация?

Обрезки, очистки и другой мусор. Эта свалка находится в черте Истобенска. Мусора становится все больше и больше.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«От этого места до въезда в Истобенск около 150 метров, примерно такое же расстояние до речки, которая протекает неподалеку. Местные жители опасаются, что вместе с грунтовыми водами, нечистоты попадут сначала в малую реку, а затем в Вятку».

Местные жители пожаловались на свалку общественным активистам.

КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Эта территория предназначена для выделения земельных участков многодетным семьям. Со слов местных жителей данную свалку организовывают сотрудники предприятия, которое занимается переработкой солено-квашенной продукции».

Общественные активисты предполагают, кто является организатором свалки. Они собираются привлечь виновных к ответственности.

КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«В настоящее время по данному факту мы направили в региональное министерство охраны окружающей среды свое обращение для того, чтобы была проведена проверка, установлен виновный и привлечен к ответственности».

Жители Истобенска опасаются, что помимо органических отходов здесь появится и другой мусор, который ударит по экологии гораздо сильнее.
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