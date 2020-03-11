Жители Истобенска обеспокоены растущей несанкционированной свалкой

Жители Истобенска обеспокоены разрастающейся свалкой. Отходы скидывают неподалеку от небольшой реки. Какова сегодня ситуация?Обрезки, очистки и другой мусор. Эта свалка находится в черте Истобенска. Мусора становится все больше и больше.Местные жители пожаловались на свалку общественным активистам.Общественные активисты предполагают, кто является организатором свалки. Они собираются привлечь виновных к ответственности.Жители Истобенска опасаются, что помимо органических отходов здесь появится и другой мусор, который ударит по экологии гораздо сильнее.