Кировские парламентарии поддержали поправки в Конституцию

Накануне на пленарном заседании Областного Заксобрания решалась судьба поправок в Конституцию. Большинство региональных парламентов в стране уже проголосовало "ЗА" внесение изменений. О том, как голосовали народные избранники в Кировской области, репортаж Ивана Швецова.Повестка заседания меняется - первым вопросом становится голосование по внесению изменений в Конституцию. Депутаты смогли обсудить самые главные положения этого закона.Депутаты отдельно подчеркнули и социальные гарантии, которые прописываются в Конституции.После широкого обсуждения поправок, где высказаться мог каждый парламентарий, настал момент голосования.Итоги голосования подвел председатель Заксобрания.Добавим, что назначить общероссийское голосование по поправкам в конституцию и определить его дату должен президент предполагается, что этот день будет нерабочим.