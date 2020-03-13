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13 мар 15:33 Любителям метеорологии в Даровском удалось снять адвективный туман 13 мар 15:31 В Белой Холунице может исчезнуть народный промысел кружевоплетения 13 мар 15:23 В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств 13 мар 15:21 ДТП в Кирове и Кировской области 13 мар 15:18 В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы 13 мар 14:29 В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. 13 мар 13:56 Кировские штангисты и рукопашники выявят сильнейших 13 мар 13:32 В МХК «Олимпия» подводят предварительные итоги сезона 13 мар 10:37 Кировские спортсмены - лучшие в ПФО по акробатическому рок-н-роллу 13 мар 10:35 Кировские парламентарии поддержали поправки в Конституцию
Кировские парламентарии поддержали поправки в Конституцию

Кировские парламентарии поддержали поправки в Конституцию

Сегодня, 10:35
199
Иван Швецов
Кировские парламентарии поддержали поправки в Конституцию


Накануне на пленарном заседании Областного Заксобрания решалась судьба поправок в Конституцию. Большинство региональных парламентов в стране уже проголосовало "ЗА" внесение изменений. О том, как голосовали народные избранники в Кировской области, репортаж Ивана Швецова.

Повестка заседания меняется - первым вопросом становится голосование по внесению изменений в Конституцию. Депутаты смогли обсудить самые главные положения этого закона.

ГЕОРГИЙ ЛУГИНИН, ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:
«Мы живем в эпоху перемен и должны подходить к ним осмысленно. Конституция - основной закон, по которому страна будет жить  ближайшие десятилетия».




ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:
«Поправки в конституцию направлены на обеспечение прав и свобод человека и гражданина, на укрепление суверенитета, и территориальной целостности Российского государства, провозглашение на конституционном уровне важнейших духовно-нравственных  ценностей нашей страны».

Депутаты отдельно подчеркнули и социальные гарантии, которые прописываются в Конституции.  

ГАЛИНА БУРКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас на Конституционном уровне понятие выплаты закрепляется, и выплата пенсий будет обеспечена государством,  кроме того предусмотрены ежегодные индексации пенсий,  а также других социальных выплат. И еще один параметр, который четко прописан, это по заработной плате. Что зарплата у работающего человека не может быть меньше прожиточного минимума».

После широкого обсуждения поправок, где высказаться мог каждый парламентарий, настал момент голосования.

- 45 - за, 4 против, 0 - воздержались. Спасибо, коллеги, решение принято.

Итоги голосования подвел председатель Заксобрания.

ВЛАДИМИР БАКИН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это говорит о том, что  в обществе, а Законодательное Собрание представляет общество, достигается консолидация мнений по этому вопросу. Я удовлетворен тем, как мы,  депутаты Заксобрания проголосовали за этот важнейший документ».

Добавим, что назначить общероссийское голосование по поправкам в конституцию и определить его дату должен президент предполагается, что  этот день будет нерабочим.
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