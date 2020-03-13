Кировские парламентарии поддержали поправки в Конституцию

Накануне на пленарном заседании Областного Заксобрания решалась судьба поправок в Конституцию. Большинство региональных парламентов в стране уже проголосовало "ЗА" внесение изменений. О том, как голосовали народные избранники в Кировской области, репортаж Ивана Швецова.
Повестка заседания меняется - первым вопросом становится голосование по внесению изменений в Конституцию. Депутаты смогли обсудить самые главные положения этого закона.
ГЕОРГИЙ ЛУГИНИН, ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:
«Мы живем в эпоху перемен и должны подходить к ним осмысленно. Конституция - основной закон, по которому страна будет жить ближайшие десятилетия».
ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:
«Поправки в конституцию направлены на обеспечение прав и свобод человека и гражданина, на укрепление суверенитета, и территориальной целостности Российского государства, провозглашение на конституционном уровне важнейших духовно-нравственных ценностей нашей страны».
Депутаты отдельно подчеркнули и социальные гарантии, которые прописываются в Конституции.
ГАЛИНА БУРКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас на Конституционном уровне понятие выплаты закрепляется, и выплата пенсий будет обеспечена государством, кроме того предусмотрены ежегодные индексации пенсий, а также других социальных выплат. И еще один параметр, который четко прописан, это по заработной плате. Что зарплата у работающего человека не может быть меньше прожиточного минимума».
После широкого обсуждения поправок, где высказаться мог каждый парламентарий, настал момент голосования.
- 45 - за, 4 против, 0 - воздержались. Спасибо, коллеги, решение принято.
Итоги голосования подвел председатель Заксобрания.
ВЛАДИМИР БАКИН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это говорит о том, что в обществе, а Законодательное Собрание представляет общество, достигается консолидация мнений по этому вопросу. Я удовлетворен тем, как мы, депутаты Заксобрания проголосовали за этот важнейший документ».
Добавим, что назначить общероссийское голосование по поправкам в конституцию и определить его дату должен президент предполагается, что этот день будет нерабочим.