В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы

В Русском ликвидирована угроза подтопления трассы. Кировчане накануне сообщили о подтоплении проездов в селе и высказали опасения, что вода может выйти на трассу.Для оттока воды нужно было дополнительно обустроить траншеи и прочистить водоотводные трубы под трассой. Минувшей ночью спецтехника провела все необходимые работы – экскаватор расчистил траншеи, а применение гидропромыва позволило освободить ото льда водоотводные трубы. Сегодня утром специалисты управления дорожной и парковой инфраструктуры убедились в том, что проезды в частном секторе села Русского постепенно освобождаются от воды.