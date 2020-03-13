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13 мар 15:33 Любителям метеорологии в Даровском удалось снять адвективный туман 13 мар 15:31 В Белой Холунице может исчезнуть народный промысел кружевоплетения 13 мар 15:23 В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств 13 мар 15:21 ДТП в Кирове и Кировской области 13 мар 15:18 В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы 13 мар 14:29 В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. 13 мар 13:56 Кировские штангисты и рукопашники выявят сильнейших 13 мар 13:32 В МХК «Олимпия» подводят предварительные итоги сезона 13 мар 10:37 Кировские спортсмены - лучшие в ПФО по акробатическому рок-н-роллу 13 мар 10:35 Кировские парламентарии поддержали поправки в Конституцию
В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы

В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы

Сегодня, 15:18
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В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы


В Русском ликвидирована угроза подтопления трассы. Кировчане накануне сообщили о подтоплении проездов в селе и высказали опасения, что вода может выйти на  трассу.

Для оттока воды нужно было дополнительно обустроить траншеи и прочистить водоотводные трубы под трассой. Минувшей ночью спецтехника провела все необходимые работы – экскаватор расчистил траншеи, а применение гидропромыва позволило освободить ото льда водоотводные трубы.  Сегодня утром специалисты управления дорожной и парковой инфраструктуры убедились в том, что проезды в частном секторе села Русского постепенно освобождаются от воды.
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