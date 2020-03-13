В Кирове идет подготовка к раннему половодью

К раннему половодью готовятся в Кирове. Уровень воды в Вятке за сутки повысился на несколько сантиметров. В южных районах области реки уже вскрылись ото льда. Чего ждать от погоды?Наблюдатель гидрологического поста спускается к реке по скользким бетонным плитам. Такую своеобразную утреннюю зарядку он выполняет для того, чтобы произвести замеры уровня воды в Вятке. Измерения выполняют два раза в сутки. Сегодня вода поднялась до 7 сантиметров выше нулевой отметки.Результаты измерений отправят в офис центральной гидрометеослужбы по Кировской области. Сюда попадают данные о состоянии рек во всем регионе, всего работает 34 наблюдательных поста, 13 из них - в автоматическом режиме. Гидрологи в Кирове получают не только данные об уровне воды, но и фотографии - на них видно, в каком состоянии сейчас находится поверхность реки. Ото льда уже вскрылись реки на юге области - Немда и Ярань.Исходя из полученных данных метеорологи делают выводы о возможном половодье, рекомендации отправляют в МЧС и правительство. Сейчас интенсивный подъем воды наблюдается на нижней части Вятки, реке Великой, Пижме, Ярани и Немде. В районах этих рек скоро может начаться подтопление.