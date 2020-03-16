Депутаты ОЗС поддержали закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей

Депутаты областного Заксобрания поддержали закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей и утвердили увеличение штрафов за продажу подросткам «вейпов» и жидкостей для электронных сигарет.Роман Титов предложил проголосовать за пониженные налоговые ставки для индивидуальных предпринимателей, которые в розницу торгуют лекарствами и обувью и в этом году из-за введения обязательной маркировки товаров переходят на упрощенную систему налогообложения. Ставки по УСН для таких предпринимателей составят 3 процента вместо 6 и 7,5 процента вместо 15. Размер ставки зависит от выбранного объекта налогообложения.Этот законопроект депутаты подержали единогласно, как и следующий, который повышает штрафы тем, кто продает электронные сигареты, жевательные смеси и любые никотин содержащие вещества несовершеннолетним.Выступил перед депутатами и глава контрольно-счетной палаты.