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16 марта 22:30
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Депутаты ОЗС поддержали закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей

Депутаты ОЗС поддержали закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей

Сегодня, 10:57
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Иван Швецов
Депутаты ОЗС поддержали закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей


Депутаты областного Заксобрания поддержали закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей и утвердили увеличение штрафов за продажу подросткам «вейпов» и жидкостей для электронных сигарет.

Роман Титов предложил проголосовать за пониженные налоговые ставки для индивидуальных предпринимателей, которые в розницу торгуют лекарствами и обувью и в этом году из-за введения обязательной маркировки товаров переходят на упрощенную систему налогообложения. Ставки по УСН для таких предпринимателей составят 3 процента вместо 6 и 7,5 процента вместо 15. Размер ставки зависит от выбранного объекта налогообложения.

РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
«На проект закона получено положительное Заключение губернатора  Кировской области, который обратил свое внимание на то, что это позволит сохранить социально ответственный бизнес в трудный переходный период».

Этот законопроект депутаты подержали единогласно, как и следующий, который повышает штрафы тем, кто продает электронные сигареты, жевательные смеси и любые никотин содержащие вещества несовершеннолетним.

ВАЛЕРИЙ БАСЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКСОБРАНИЯ КО:
«Предлагается установить размер штрафа, налагаемого на  должностных лиц  в размере от 3 до  5 тысяч рублей, в предыдущем было от 2 до 4,  а на юридических лиц от 40 до 80 тысяч  рублей. Увеличение санкций не повлечет нарушение прав должностных  и юридических лиц, работающих в указанной сфере».

Выступил перед депутатами и глава контрольно-счетной палаты.

ЮРИЙ ЛАПТЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Важнейшим направлением в работе в прошлом году был контроль за расходованием денег на национальные проекты. Был организован мониторинг нацпроектов, в ходе которого  мы особое внимание  обратили на анализ рисков не освоения или не полного освоения  денег, а также достижение запланированных результатов».


ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«От объем национальных проектов, которые уже вступили в прошлом и этом году, объемы увеличиваются. Нужен серьезный контроль. Качественный, квалифицированный, за организацией работы и расходованием средств».
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