Депутаты ОЗС поддержали закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей

Депутаты областного Заксобрания поддержали закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей и утвердили увеличение штрафов за продажу подросткам «вейпов» и жидкостей для электронных сигарет.
Роман Титов предложил проголосовать за пониженные налоговые ставки для индивидуальных предпринимателей, которые в розницу торгуют лекарствами и обувью и в этом году из-за введения обязательной маркировки товаров переходят на упрощенную систему налогообложения. Ставки по УСН для таких предпринимателей составят 3 процента вместо 6 и 7,5 процента вместо 15. Размер ставки зависит от выбранного объекта налогообложения.
РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
«На проект закона получено положительное Заключение губернатора Кировской области, который обратил свое внимание на то, что это позволит сохранить социально ответственный бизнес в трудный переходный период».
Этот законопроект депутаты подержали единогласно, как и следующий, который повышает штрафы тем, кто продает электронные сигареты, жевательные смеси и любые никотин содержащие вещества несовершеннолетним.
ВАЛЕРИЙ БАСЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКСОБРАНИЯ КО:
«Предлагается установить размер штрафа, налагаемого на должностных лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, в предыдущем было от 2 до 4, а на юридических лиц от 40 до 80 тысяч рублей. Увеличение санкций не повлечет нарушение прав должностных и юридических лиц, работающих в указанной сфере».
Выступил перед депутатами и глава контрольно-счетной палаты.
ЮРИЙ ЛАПТЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Важнейшим направлением в работе в прошлом году был контроль за расходованием денег на национальные проекты. Был организован мониторинг нацпроектов, в ходе которого мы особое внимание обратили на анализ рисков не освоения или не полного освоения денег, а также достижение запланированных результатов».
ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«От объем национальных проектов, которые уже вступили в прошлом и этом году, объемы увеличиваются. Нужен серьезный контроль. Качественный, квалифицированный, за организацией работы и расходованием средств».